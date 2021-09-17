Рейси заплановані на період зимової навігації 2021 – 2022 років. Про це свідчить наказ Державіаслужби України №1448 від 16 вересня.
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Куди Windrose зможе літати взимку 2021 – 2022
З Дніпра, Запоріжжя, Києва, Львова, Одеси та Харкова здійснюватимуться польоти до:
- Хургади (Єгипет);
- Шарм-ель-Шейха (Єгипет);
- Анталії (Туреччина).
Крім того, з Києва можна буде полетіти до міст Фінляндії:
- Кіттіла;
- Рованіємі.
Дозволи надано на період з 31.10.2021 до 26.03.2022 року. Windrose повинна виконувати чартерні польоти не менше одного рейсу на тиждень.
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