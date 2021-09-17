Рейси заплановані на період зимової навігації 2021 – 2022 років. Про це свідчить наказ Державіаслужби України №1448 від 16 вересня.

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Куди Windrose зможе літати взимку 2021 – 2022

З Дніпра, Запоріжжя, Києва, Львова, Одеси та Харкова здійснюватимуться польоти до:

  • Хургади (Єгипет);
  • Шарм-ель-Шейха (Єгипет);
  • Анталії (Туреччина).

Крім того, з Києва можна буде полетіти до міст Фінляндії:

  • Кіттіла;
  • Рованіємі.

Дозволи надано на період з 31.10.2021 до 26.03.2022 року. Windrose повинна виконувати чартерні польоти не менше одного рейсу на тиждень.

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