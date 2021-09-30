Вперше Одеса не увійшла до 10 найпопулярніших морських курортів України. Рейтинг оприлюднило Державне агентство розвитку туризму.

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10 найпопулярніших морських курортів України

Цей перелік було складено за кількістю пошукових запитів Google-Maps&Search за 9 місяців цього року. Компанія Google на запит ДАРТу надала потрібну інформацію.

Збираючись на море та пляжі, відпочивальники найбільше шукали Залізний порт, Кирилівку, Коблево, Чорноморськ та Лазурне,

– йдеться у повідомленні. До рейтингу увійшли наступні морські курорти:

Залізний порт; Кирилівка; Коблеве; Чорноморськ; Лазурне; Генічеськ; Скадовськ; Щасливцеве; Грибівка; Вилкове.

Слід зазначити, що ще у липні Одеса посідала 6 місце рейтингу – зараз же її замінив Генічеськ.

Відзначимо, раніше 24 канал писав про тисячі людей на пляжах Одеси – оксамитовий сезон приваблював все більше туристів.

Крім того, Держагентство туризму назвало п'ятірку запитів серед природних парків та заповідних зон: Бакота, Асканія-Нова, Тустань, Синевир та Блакитні озера. Також не оминули й карпатських туристичних об'єктів – Буковель, Драгобрат, Яремче та Солотвино.