Вперше Одеса не увійшла до 10 найпопулярніших морських курортів України. Рейтинг оприлюднило Державне агентство розвитку туризму.
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10 найпопулярніших морських курортів України
Цей перелік було складено за кількістю пошукових запитів Google-Maps&Search за 9 місяців цього року. Компанія Google на запит ДАРТу надала потрібну інформацію.
Збираючись на море та пляжі, відпочивальники найбільше шукали Залізний порт, Кирилівку, Коблево, Чорноморськ та Лазурне,
– йдеться у повідомленні.
До рейтингу увійшли наступні морські курорти:
- Залізний порт;
- Кирилівка;
- Коблеве;
- Чорноморськ;
- Лазурне;
- Генічеськ;
- Скадовськ;
- Щасливцеве;
- Грибівка;
- Вилкове.
Слід зазначити, що ще у липні Одеса посідала 6 місце рейтингу – зараз же її замінив Генічеськ.
Крім того, Держагентство туризму назвало п'ятірку запитів серед природних парків та заповідних зон: Бакота, Асканія-Нова, Тустань, Синевир та Блакитні озера. Також не оминули й карпатських туристичних об'єктів – Буковель, Драгобрат, Яремче та Солотвино.