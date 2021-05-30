Вже невдовзі в Україну прийде літо. Тому, перед початком курортного сезону, в Одесі перевірили морську воду.

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Проби морської води, які були відібрані у визначених контрольних точках на 22 пляжах Одеської області, за санітарно-мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками відповідали гігієнічним вимогам,

​– мовиться у повідомленні.

До речі, за даними метеопосту Укргідрометцентру, вода біля узбережжя Одеси станом на 30 травня, нагрілась до +18 градусів.

Яка погода в Одесі

30 травня в Одесі сонячно та ясно. Температура повітря коливається у межах +21...+23 градусів.

На 31 травня синоптики прогнозують погіршення погоди. Так, стовпчики термометрів опустяться до +20...+22 градусів. Крім того, в Одесі падатиме дощ, а небо затягнеться хмарами.

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