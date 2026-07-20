Ці 3 водойми Європи легко сплутати з тропічними локаціями Балі: де їх шукати

Смарагдові лагуни, бірюзова вода, густа зелень і каскади водоспадів – саме такі пейзажі багато хто асоціює з Балі. Однак схожі краєвиди можна побачити і набагато ближче, не залишаючи Європу.

У різних куточках Європи є природні локації, що вражають бірюзовими озерами, каскадами води та густою зеленню. 24 Канал зібрав добірку трьох європейських водоспадів та озер, які легко сплутати з тропічними пейзажами одного з найпопулярніших островів Індонезії.

Чому водоспади Кравіца у Боснії і Герцеговині називають однією з найкрасивіших природних локацій країни?

Водоспади Кравіца розташовані на річці Требіжат приблизно за 45 хвилин їзди від Мостара. Це одна з найвідоміших природних пам'яток Боснії і Герцеговини, яка щороку приваблює тисячі туристів. Головною особливістю цього місця є дуга приблизно з 20 водоспадів заввишки близько 25 метрів, що спадають у велике природне озеро. Завдяки густим деревам, моху, лишайникам і смарагдовій воді краєвид виглядає майже тропічним.

Як виглядають водоспади Кравіца: дивитись відео

Щоб дістатися до водоспадів, потрібно пройти пішохідною стежкою довжиною близько 400 метрів. Уздовж маршруту облаштовані оглядові майданчики, однак найбільш вражаючий вид відкривається вже біля самого озера, коли перед очима з'являється вся дуга водоспадів.

У теплу пору року тут дозволено купатися. Вода залишається прохолодною протягом року, близько 20 градусів, адже водоспади живляться джерелами річки Требіжат. Для тих, хто не хоче плавати, працює прокат каяків і каное.

Кравіца також цікава не лише своїми водоспадами. У парку ростуть інжир, тополі та інші дерева, а серед місцевої фауни можна зустріти оленів, диких кабанів, жаб і численні види птахів. Поблизу також проходять велосипедні маршрути та розташовані історичні пам'ятки.

Чим особливі Плітвіцькі озера в Хорватії?

Плітвіцькі озера – це найбільший національний парк Хорватії та об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО. Саме сюди їдуть, щоб побачити одну з найвідоміших природних пам'яток Європи. Парк об'єднує 16 озер із водою неймовірного бірюзового кольору, які з'єднані приблизно 90 водоспадами та каскадами.

Колір води постійно змінюється залежно від кількості мінералів, освітлення та кута падіння сонячних променів, тому кожна прогулянка тут виглядає по-іншому. Верхні та нижні озера сполучають дерев'яні настили, а також електричний пором, який допомагає туристам пересуватися територією парку.

Як виглядають Плітвіцькі озера: дивитись відео

Один із найпопулярніших маршрутів проходить майже 9 кілометрів і дозволяє побачити більшість головних природних пам'яток. Найвідомішим водоспадом парку є Великий Слап заввишки 78 метрів. Також серед найефектніших каскадів виділяється Галовацькі бук, висота якого сягає 25 метрів.

Через гірський клімат погода тут може швидко змінюватися навіть влітку, тому адміністрація парку рекомендує бронювати квитки заздалегідь і брати із собою зручне туристичне взуття та одяг на випадок дощу.

Як водоспад Марморе в Італії став одним із найвищих у Європі?

На відміну від попередніх локацій, водоспад Марморе в італійському регіоні Умбрія має незвичайну історію. Він є штучним і був створений ще у 3 столітті до нашої ери, коли римляни проклали канал для осушення заболоченої місцевості. Згодом систему неодноразово вдосконалювали, і саме так водоспад набув сучасного вигляду.

Як виглядає водоспад Марморе: дивитись відео

Сьогодні Марморе вважається одним із найвищих водоспадів Європи. Загальна висота трьох його каскадів становить 165 метрів. Ще одна особливість полягає в тому, що потік води тут регулюється. У певні години воду спеціально запускають у повному обсязі, тому перед поїздкою туристам радять перевіряти актуальний графік роботи водоспаду.

На території національного парку облаштовано 6 туристичних маршрутів різної складності. Одні ведуть до панорамних майданчиків із видом на всі 3 каскади, інші проходять зовсім поруч із водою, де через потужні бризки нерідко доводиться одягати дощовик.

Найкращі краєвиди відкриваються зі спеціальних оглядових майданчиків, звідки можна побачити всю велич водоспаду та навколишню долину. У сонячну погоду у хмарі водяного пилу часто з'являється веселка, що робить це місце ще більш мальовничим. Ці 3 локації точно доводять, що Європа приховує чимало природних куточків, які за красою не поступаються відомим тропічним напрямкам.