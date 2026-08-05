Де у центрі Дніпра шумить 17-метровий водоспад та який стосунок до нього мають козаки

Посеред великого міста можна побачити водоспад, який не лише вражає своїми розмірами, а і нагадує про одну з найвідоміших сторінок історії Дніпра. Це місце щороку приваблює тисячі туристів, а його поява пов'язана з легендарним порогом, який назавжди зник під водою.

Поки більшість мандрівників їде до Дніпра за сучасною набережною чи Монастирським островом, тут є ще одна цікава локація. Йдеться про декоративний водоспад "Поріг ревучий".

Чому водоспад називається "Поріг ревучий"?

Водоспад розташований на схилах Монастирського острова в Дніпрі, поруч із найбільшим в Україні пам'ятником Тарасові Шевченку. Його відкрили 14 вересня 2013 року до дня міста та 200-річчя від дня народження Кобзаря. Назву він отримав на честь легендарного порога Ревучого, який колись був найбільшим і найнебезпечнішим серед дніпровських порогів.

Як виглядає водоспад: дивитись відео

Козаки називали його Дідом. Він складався з 12 скель, що майже повністю перекривали течію річки, тому пройти це місце було надзвичайно складно. Подорожні змушені були витягувати човни на берег, розвантажувати їх і переносити суходолом. Лише запорозькі козаки знали так званий "козацький хід", який дозволяв оминути небезпечний поріг. Саме Ревучий вважають тим самим порогом, про який згадував Тарас Шевченко у своєму "Заповіті": "Було видно, було чути, як реве ревучий".

Чим особливий цей водоспад?

Його висота становить 17 метрів, а ширина близько 20 метрів. Під час будівництва природний гранітний схил не пошкодили, навпаки, його доповнили приблизно 70 тоннами каміння, яке спеціально підібрали так, щоб воно відповідало віку місцевих гранітів. Для роботи водоспаду насоси подають воду з Дніпра, а сам об'єкт може працювати в кількох режимах.

Цікаво, що сам водоспад майже не видно з території Монастирського острова – звідти можна лише почути шум води. Найкращий краєвид відкривається з набережної та спеціально облаштованих оглядових майданчиків.

Які цікаві факти варто знати про водоспад?

Історичний "Поріг ревучий" був найгучнішим серед усіх 9 дніпровських порогів. Його шум було чути приблизно за 10 кілометрів, а в тиху погоду навіть за 15 – 20 кілометрів. Саме тут розташований найбільший водоспад на Дніпрі висотою близько 7 метрів. Через надзвичайно потужну течію Ревучий був єдиним із дніпровських порогів, який не замерзав взимку.

Козаки дали назви усім 12 скелям порога, серед яких Рвана, Служба, Гостренька, Богатирська, Довгопола, Мокрі Кладі та інші. Після будівництва Запорізької ГЕС історичний поріг опинився під водою, а сучасний декоративний водоспад став символічним нагадуванням про його велич.

Туристам, які хочуть побачити "Поріг ревучий", потрібно дістатися Монастирського острова. Від автовокзалу сюди курсує автобус №60 до зупинки "Парк Шевченка", а від залізничного вокзалу можна доїхати тим самим автобусом або трамваєм №1, після чого пройти до острова пішки.

Де розташований водоспад: дивитись на картах