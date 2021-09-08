Вміщали 600 тисяч людей: вражаюче відео з історичних одеських катакомб

В Україні популярним залишається туризм вихідного дня. Незабутній вікенд можна провести в Одесі. Там є безліч історичних локацій, які вразять найдопитливішого туриста. Якщо любите квести – варто відвідати одеські катакомби.

Старовинні ходи є родзинкою міста. У таємничих підземних лабіринтах побували журналісти 24 каналу.

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Промоутер екскурсій Лілія Бутузова розповіла, що ця підземелля дуже популярні серед туристів.

Тематика там – історія підземель міста від початку будівництва Одеси. Там потім була і контрабанда, і бандитська малина там була,

– зазначила вона.

Старовинна Одеса стоїть на катакомбах. Їхня глибина сягає 25 метрів. Є Нерубальські, Дикі катакомби. Ще є музей-каменоломня в самому серці Одесі – катакомби Кантакузена. Такий собі "експрес-варіант" для туристів, що не мають зайвого часу.

"Сміттєві" знахідки

Люди спускаються неглибоко – на 8 метрів. Туди, де температура не підіймається вище 14 градусів. Екскурсію проводить фахівець із невизнаної в Україні науки – гарбіч-археології Дмитро Хамула. Напрямок ще називають "сміттєвою археологією".

Ось пляшечки – теж цікаві знахідки. Наприклад "Енні і Ко" – одеське пиво. Це початок ХХ століття. Також є пляшка з-під "Кока-коли" 1937 року,

– зазначив Хамула.

Є старовинні пляшки, осколки унікальної порцеляни і навіть набої. Все це – на глибині 8 метрів протягом 2 століть жителі Одеси залишали у колишній каменоломні. Там ховалися у найкритичніші періоди історії – під час революції та війн.



Пляшка ""Кока-коли" 1937 року / Скриншот з відео

Туристи в захваті

Експерти стверджують, що 120 років тому катакомби Одеси вміщали 600 тисяч людей. Замислуваті лабіринти утворилися завдяки кам'яному промислу. Колись там видобували черепашник. З нього і збудована стара Одеса.

Є кладка, які не менше 200 років. Приблизно така ж сама кладка є на старовинних будинках у центрі Одеси.



Кладка, якій 200 років / Скриншот з відео

Екскурсія викликає подив у туристів. Вони розповіли, що знали про катакомби в Парижі та Римі, а от про одеські не здогадувалися.

"В одеських катакомбах я вперше. І я хочу сказати, що вони справили на мене справді дуже хороше враження. Це, безумовно, дуже важливий туристичний об'єкт, така принада для Одеси", – наголосив турист Ілля Хворостянюк.

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Вважається, що кам'яні лабіринти простягнулися майже на 3 кілометри під Одесою. Частина катакомб має статус бомбосховищ і зможе прихистити містян у разі необхідності.