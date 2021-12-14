Влітку до Швейцарії: авіакомпанія Swiss запустить новий рейс до Цюриха

Найбільша авіакомпанія Швейцарії Swiss International Airlines активно розширюється та регулярно анонсує нові рейси. Нещодавно стало відомо про ще 6 маршрутів, у тому числі й до України.

Відомо, що з липня 2022 року швейцарська авіакомпанія відкриє прямі рейси з Одеси в Цюрих. Детальніше про новий рейс – далі.

Цікаво Слідами Джеймса Бонда: в яких країнах знімали останній фільм про легендарного "агента 007"

Також з Цюриха будуть нові рейси в Болонью, Нант, Софію і Вільнюс, а з Женеви в Брюссель.

Детальніше про рейс Одеса – Цюрих

Прямі рейси Одеса – Цюрих будуть виконувати з 4 липня. Попередньо повідомляється, що виліт відбуватиметься 2 рази на тиждень – у понеділок та четвер.

Виліт з Одеси о 14:25, з Цюриха – о 10:00. Тривалість польоту становить приблизно 2 години 40 хвилин. Вартість перельоту за тарифом "лайт" становить 4 145 гривень. Додатковий багаж не входить у ціну, ручна поклажа не повинна перевищувати 8 кілограмів.

Зауважте, що відкриття цього напрямку цікаве не лише рейсами в Цюріх, а можливими пересадками на інші напрямки по всьому світу куди виконує польоти Swiss International Airlines.

Умови в'їзду до Швейцарії

З 04. 12. 2021 року для в'їзду у Швейцарію необхідно:

сертифікат про повний курс вакцинації (якщо після отримання останньої дози минуло 14 днів) однією із визнаних вакцин: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen / Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac.

Негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до в’їзду.

Після прибуття, між 4-м та 7-м днем перебування, необхідно зробити повторний ПЛР-тест, або швидкий антиген-тест.

Усі без виключення особи, які в’їжджають до Швейцарії, повинні заповнити спеціальну онлайн-форму.