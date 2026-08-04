Серед стародавніх руїн Італії з'явилися гігантські різнокольорові скульптури: що вони означають

Цього літа відвідувачів одного з найвідоміших археологічних комплексів світу чекає незвичайний сюрприз. Просто серед античних вулиць, храмів і будинків з'явилися десятки яскравих сучасних скульптур, які перетворили історичну пам'ятку на масштабний мистецький простір.

Археологічний парк Помпеї в Італії став місцем найбільшої інсталяції британського попхудожника Філіпа Кольберта, повідомляє Euronews. Виставка Philip Colbert in Pompeii: Pop Mythology об'єднала понад 30 монументальних скульптур, встановлених просто серед стародавніх руїн. Основними героями експозиції стали гігантські різнокольорові омари – впізнаваний символ творчості митця. Вони розташовані між римськими віллами, храмами та археологічними пам'ятками, створюючи незвичне поєднання античної спадщини й сучасного мистецтва.

Чому саме омари з'явилися у Помпеях?

Ідея виставки виникла не випадково. Натхненням для художника стала відома мозаїка із зображенням омара, яку знайшли у будинку Фавна – одній із найвідоміших вілл стародавнього міста. Спеціально для цієї експозиції Філіп Кольберт створив 12 нових скульптур. Окрім кольорових омарів із нержавіючої сталі, відвідувачі можуть побачити монументальні чорні фігури роботів-воїнів, які, за задумом автора, мають нагадувати "міфологічні реліквії майбутнього".

Як виглядає виставка: дивитись відео

Сам художник каже, що прагнув допомогти людям подивитися на Помпеї під іншим кутом. На його думку, це не просто археологічна пам'ятка, а місто, яке ніби існує поза часом і поєднує минуле із сучасністю.

Чому ця виставка стала особливою для Помпеїв?

Експозиція має особливе значення і для самого археологічного парку. Це перша виставка сучасної скульптури, яку тут проводять за останні 30 років. Крім того, вперше роботи сучасного художника розмістили безпосередньо в будинках стародавнього міста.

Організатори наголошують, що виставка не змінює історичний простір, а пропонує по-новому його осмислити. Через поєднання археології, міфології та попкультури вони прагнуть показати Помпеї не лише як пам'ятку минулого, а як живий культурний простір.

Де ще можна побачити експозицію?

Виставка не обмежується лише Помпеями. Її частину також представили на інших історичних локаціях регіону Кампанія, зокрема в Лонголі, Боскореале, Оплонтісі, на віллах Сан-Марко та Аріанна, а також у Реал Полверіфікіо Борбоніко. Окрім цього, програма передбачає зустрічі зі школами та місцевими громадами.

Таким чином організатори хочуть зробити сучасне мистецтво ближчим не лише для туристів, а і для мешканців регіону. Побачити виставку Philip Colbert in Pompeii: Pop Mythology в Археологічному парку Помпеї можна до початку 2027 року.