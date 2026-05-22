У Відні їздить незвичайний експрес, який дозволить побачити столицю Австрії по-новому

Для гостей Відня працює цікавий екскурсійний напрямок на околиці міста. Цей маршрут дозволяє змінити гамірні міські вулиці на затишні заміські пейзажі та ближче познайомитися з локальною культурою.

У Відні мандрівникам пропонують незвичний спосіб познайомитися з місцевими виноробними традиціями. Як повідомляє National Geographic, для цього містом курсує особливий рейс, який поєднує мальовничу подорож із дегустацією найкращих місцевих напоїв.

Маршрут та зупинки винного експреса у Відні

Так, з квітня по жовтень в австрійській столиці курсує мініатюрний синьо-жовтий двовагонний поїзд Heurigen Express. Цей незвичайний транспорт заїжджає в мальовничі горбисті передмістя Відня. Пасажири мають можливість відвідати затишні винні таверни, відомі під назвою "хойріген", та скуштувати місцеве вино й традиційні продукти часто-густо просто посеред виноградників.

Маршрут поїзда починається з Хайлігенштадта, що розташований у північно-західному районі Деблінг. Далі Heurigen Express прямує до сусіднього муніципалітету Нуссдорф. Пасажири можуть виходити на зупинках у Нуссберзі та Каленберзі, щоб помилуватися панорамою Відня. Після цього поїзд спускається до старовинного виноробного селища Грінцінг і прямує до відомого хойрігена Майєр-ам-Пфаррплац.

Цікаво! Таверна Майєр-ам-Пфаррплац відома тим, що у 1817 році тут деякий час мешкав видатний композитор Людвіг ван Бетховен.

Які смаколики та традиції чекають на мандрівників

Багато місцевих виробників відкривають свої виноградники для відвідувачів, щоб ті могли скуштувати плоди врожаю в теплі місяці. Пляшки вина зазвичай подаються зі стравами з місцевих продуктів, таких як ліптауер (сирна паста з паприкою), копчена ковбаса та картопляний салат. Переважна більшість вин, які пропонуються на маршруті – білі: грюнер вельтлінер, віденський геміштер-сац і рислінг.

Ідея офіційно зародилася в серпні 1784 року, коли імператор Габсбургів Йосиф II видав знаменний указ, який надав жителям законне право продавати свою продукцію на своїх власних ділянках за будь-якою ціною,

– Габі Кнебль, місцева гідеса з компанії Rebel Tours Vienna.

Варто зазначити, що Відень є єдиною світовою столицею, де розвинена велика виноробна промисловість на виноградниках, розташованих просто в межах міста. Назва "heuriger wein" перекладається як "вино цього року", а сама традиція хойрігерів сягає корінням кінця XVIII століття.

Розклад руху та вартість квитків

Винний експрес курсує лише три дні на тиждень – з п'ятниці по неділю, по п'ять рейсів на день, але розклад на кожен із них різний. Круговий квиток для дорослих, який дозволяє виходити-заходити на зупинках протягом дня необмежену кількість разів, на цей момент коштує 9,9 євро (майже 510 гривень). Однак, якщо пасажирів цікавить тільки конкретний відрізок, поїздка обійдеться дешевше.

