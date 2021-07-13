Фіолетовий квітковий килим: на Вінниччині розцвіло лавандове поле – фото

Лавандове поле – нова окраса Вінницької області. Люди збирають рослину в букети, влаштовують біля неї фотосесії або уявляють себе у Провансі.

Фіолетовий квітковий килим розкинувся у селі Ксаверівка. Воно розташоване за 8 кілометрів від Вінниці.

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На полі росте понад 6 тисяч кущів

Рослину вирощує подружжя Білко вже впродовж 3 років. Загальна площа квіткового поля становить близько 60 соток. На ньому росте понад 6 тисяч кущів. У порівнянні з 2020 роком, площу збільшили у 4 рази.

Там можна побачити кілька видів лаванди: англійської та кримської селекції, а також 2 види лавандину, тобто гібриду вузьколистої та французької лаванди. Рослина не лише гарна, але й має лікарські властивості.

У старших людей є стереотип, що лаванда слугує лише проти молі. Вона має заспокійливий ефект, якщо просто нею дихати, фітонцидну дію, вбиває бактерії. З неї можна робити чаї,

– розповів співвласник лавандового поля Володимир Білко.



Лавандове поле на Вінниччині / Фото "Суспільного"

Які є види лаванди

За словами фермера, колір лаванди залежить від сорту. Є темно-фіолетові, лілово-блакитні та навіть білі. Якщо доглядати за цим напівкущем, то він виростає до 80 сантиметрів і може давати плоди 2 рази на рік.

Саджанці фермер замовляє в українських розсадниках. За його словами, лаванда — культура проста й не вибаглива.

У нас є 2 види лавандину – сріблястого та синього забарвлення. Це гібрид, вузьколиста французької лаванди. На вигляд він втричі більший ніж ці корчики й швидше росте,

– поділився співвласник лавандового поля.

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Люди влаштовують фотосесії

Квітне лаванда у червні – липні. Власник розповів, що усі витрати на вирощування рослини покривають фотосесії, на які приїжджають з усієї області.

Ціна за годину – 50 гривень з людини. Однак групова фотосесія коштуватиме 500 гривень.



Лаванда квітне у червні – липні / Фото "Суспільного"

Найбільший ажіотаж – серед охочих зробити світлину ввечері, на заході сонця. Наступного року лавандове поле планують збільшувати вдвічі.

Також там хочуть вирощувати нові сорти лаванди, аби збирати врожай не раз, а двічі на рік.

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