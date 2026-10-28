Листопад у Європі за малі гроші: 3 міста з дешевими квитками і житлом

Листопад – вдалий час для бюджетної подорожі Європою. У міжсезоння можна знайти недорогі авіаквитки та доступне житло, а популярні туристичні локації стають менш людними.

Часом коротка поїздка за кордон може обійтися дешевше, ніж вихідні на популярному курорті, пише Interia Kobieta.

Куди поїхати у листопаді?

Для листопадової відпустки варто розглянути Братиславу, Бухарест і Ригу. Ці міста приваблюють історичними пам’ятками, незвичайною архітектурою та музеями.

Братислава – ідеальне місце для вихідних

Братислава підійде для спокійної подорожі. Тут можна прогулятися історичним центром й оглянути середньовічні пам’ятки. Авіаквитки туди і назад з Варшави коштують від 1500 гривень.

Серед головних місць для відвідування – Братиславський замок, розташований на пагорбі над Дунаєм. Зараз тут зберігаються колекції Словацького національного музею, а з терас видно місто і річку.

У Старому місті варто побачити Михайлівську браму – єдині вцілілі середньовічні міські ворота. Неподалік розташована Головна площа зі Старою ратушею, міським музеєм і фонтаном Максиміліана.

Житло у Братиславі доступне. Ніч для двох у найдешевших варіантах коштує від 2000 гривень, кімната у хостелі з ванною від 2900 гривень, а номер у готелі – від 3500 гривень.

Бухарест – місто контрастів

На сучасний вигляд міста вплинули війни, землетрус 1977 року та масштабні перебудови за часів правління Ніколае Чаушеску, під час яких знищили частину історичних кварталів.

Найвідоміша пам’ятка – Палац Парламенту. Всередині вражають мармурові зали, кришталеві елементи й дубове оздоблення. Також тут варто відвідати монастир Ставрополеос і концертну залу Румунський Атенеум.

Квитки туди й назад з Гданська коштують від 1800 гривень, а з Кракова – від 2500 гривень. Найдешевший номер на двох коштує від 1400 гривень за ніч, а готельний номер зі сніданком – від 2500 гривень.

Рига – перлина Європи в стилі модерн

Столиця Латвії приваблює архітектурою у стилі модерн, музеями та середньовічним Старим містом. У листопаді тут можна досліджувати виставки, галереї й затишні кафе.

Почати знайомство з містом варто зі Старого міста, яке внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут збереглися вузькі вулиці, історичні площі та Будинок Братства Чорноголових – одна з найвідоміших споруд Риги.

Місто славиться будівлями в стилі модерн, прикрашеними скульптурами й рослинними мотивами. Особливо відомим є Котячий будинок з фігурками котів на вежах.

Серед музеїв, які варто включити до маршруту, – Латвійський національний художній музей, Автомобільний музей, Музей моди та Світ капелюхів. На знайомство з Ригою краще відвести два дні: перший присвятити Старому місту, а другий – музеям, модерністській архітектурі та віддаленішим районам.

Авіаквитки туди й назад з Кракова коштують від 1800 гривень. Найдешевше житло для двох коштує від 1400 гривень за ніч, а готельний номер зі сніданком – від 2300 гривень.