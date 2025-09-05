Відпочинок у Римі дуже популярний, відтак у мережі є багато рекомендацій щодо того, які місця у Вічному Місті варто відвідати. На жаль, деякі з цих порад є туристичними пастками.

Кілька подібних поганих порад із тіктока переказала у своєму відео мандрівниця alina_essa, пише 24 Канал. До своєї прикрості, жінка у їхній хибності переконалася на власному досвіді.

"Про них гудів весь тікток – а вони несмачні": куди у Римі насправді не варто йти?

Кожен турист хотів би насолодитися справжньою Італією, а Рим бачити кульмінацією цих насолод. І от часто, з огляду на популярність соцмереж, вони звертаються до них по поради. Але не всі рекомендації з тіктока варті часу і зусиль. Блогерка alina_essa назвала ті, що зіпсували їй день у Римі. Її історія – це короткий урок про те, яких туристичних пасток варто уникати.

Рим зустрічає натовпами туристів, тож готуйтеся до черг. За рекомендацією з тіктока, мандрівниця відвідала церкву Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, де поставили спеціальне дзеркало для інстаграмних фото. Але після години в черзі не вдалося зробити жодної гарної світлини. Тож красу храму краще споглядати без поспіху, просто стоячи всередині.

Ще одна розрекламована локація – заклад All'Antico Vinaio, де за 10 євро пропонують бутерброди. Після ще однієї години очікування мандрівниця розчарувалася – смак не виправдав ажіотажу. Про ці бутерброди "гудить увесь тікток", каже у відео alina_essa, але "вони взагалі не смачні".

Римські пастки для туристів, які можуть змарнувати вам день: дивіться відео alina_essa

Натомість жінка радить відвідати Osteria da Fortunata, де подають неймовірну хендмейд пасту. Хоч черга тут також чимала, смак страв дійсно вартий очікування.

Загалом, місто блогерці сподобалося. І головна її порада – не гнатися за трендами тіктока, а насолоджуватися моментом. Прості прогулянки тут можуть подарувати більше емоцій, ніж розрекламовані локації. Тож досліджуйте Рим неквапливо, і він подарує вам незабутні враження.

Які особливі туристичні локації у Римі абсолютно точно варто відвідати?