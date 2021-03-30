Поки Європа під знаком питання: скільки коштуватиме відпочинок на українському морі у 2021

Джерело:"О, Море"
Попри те, що кількість відкритих для українців країн постійно збільшується, невідомо, яка ситуація буде влітку, та й багато туристів не бажають йти на ризик. Тому українські курорти мають усі шанси отримати високий турпотік.
Редакція поспілкувалася з експертами туристичних фірм та власниками баз. Вони розповіли, якими будуть ціни на відпочинок в Україні у 2021.
Читайте також Вакцинування та швидкі тести: як Херсонщина готується до літнього сезону
До пандемії ціни на відпочинок в Україні з кожним роком зростали приблизно на 10%. У зв'язку з тим, що багато туристів мандрували Україною через закриті кордони – готелі підіймали ціни на 20 – 30% (разом з харчуванням номер коштував 1 500 – 2 000 гривень за добу).
У 2021 ціни зростуть не суттєво, і тільки через те, що збільшаться певні витрати, а не тому, що так захочуть власники. Наприклад, оплата комунальних послуг, – розповів Юрій Дереш, засновник туристичної компанії "Оріон тур".
В Україні немає чіткого поділу на дешеві й дорогі курорти, швидше можна говорити про різні за цінами готелі й бази відпочинку. Серед дорожчих – Одеса, дешевшими вважаються Затока, Коблево, Залізний Порт та інші.
База відпочинку "Причал 80" у Затоці / Фото: Галина Казинець
Керівниця туристичної фірми Resort Tour Олена Троценко розповіла, скільки коштує відпочинок на різних курортах Чорного моря у різних за умовами місцях проживання.
Директорка агенції "Літо море", що спеціалізується на більш бюджетному відпочинку на українському морі, каже, що номер економ зі зручностями на коридорі може коштувати від 1 500 – 1 800 гривень з людини за 10 днів, якщо номери кращі – 5 000 – 6 000 гривень.
Скільки коштуватиме відпочинок на українському морі у 2021 / Фото: О, Море
Найсприятливіші місяці для відпочинку в Україні – липень і серпень. Тоді ж і ціни в цей період найвищі. Олена Троценко каже, що у травні, на початку червня й у вересні ціни можуть знизитися приблизно на 20%, але це залежить і від попиту.
Якщо попит великий, то готелі й бази можуть не опускати ціни, їм це не вигідно. Якщо нема заповненості й бронювань наперед, то, відповідно, ціну знижують, – пояснює вона.
За її словами, навіть на травневі свята туристи приїжджають, але це все одно не сезон, тим, що люблять тепло, краще їхати пізніше.
Якщо для вас купання не в пріоритеті, то можна їхати з метою економії в холодніший час, каже Юрій Дереш. Він відзначає, що якщо у травні море холодне, всередині червня вже переважно починається сезон, то у вересні все залежить від погоди.
Наприклад, у 2020-му вересень був дуже теплий, тому відпочинок був комфортним майже до кінця вересня.
Оксамитовий сезон на українському морі / Фото: О, Море
Цікаво Подорож до маяків: чим вони вразять у холодну пору року
Якщо їдете на відпочинок у травні, то обирайте готель з басейном. Щоб покупатися у теплому морі – їдьте з середини червня. Слідкуйте за погодою у вересні, в цей час можна зекономити й вдало відпочити.
Влітку 2020 курорти України були переповнені, тому що в людей не було альтернативи виїзду за кордон, – зауважує Юрій Дереш.
Також додає, що зараз є можливість поїхати в теплі країни, тому навряд чи, люди, які звикли відпочивати за кордоном, розглядатимуть варіант відпочинку в Україні.
Проте, якщо все ж вирішите подорожувати Україною, то обирайте менші курорти: Лебедівку, Джарилгач чи Бердянську косу. Адже минулого року в Одесі було дуже багато туристів та ігнорування карантинних обмежень.