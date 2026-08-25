Париж і Рим можуть почекати: в Європі є місто з середньовічними вуличками та дешевою їжею

Якщо хочеться європейської атмосфери без виснажливих натовпів і захмарних витрат, варто звернути увагу на місто, яке легко нагадує декорації до фентезійного фільму.

Йдеться про Таллінн – столицю Естонії та одне з міст Балтії, яке автор Travel Off Path називає прихованою східноєвропейською перлиною. На відміну від багатьох популярних європейських столиць, де історичний центр часто займає лише невелику частину міста, тут старовинна атмосфера значно масштабніша.

Чим особливий Таллінн?

Головна особливість Таллінна – його історичний центр Ваналінн. Це добре збережена середньовічна частина міста, яка входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут можна гуляти вузькими звивистими вулицями з бруківки та розглядати старовинну архітектуру.

Навколо міста досі збереглися середньовічні оборонні стіни. Їх доповнюють кам'яні сторожові вежі з характерними червоними дахами. Деякими ділянками давніх укріплень можна пройтися, що дозволяє побачити історичний Таллінн не лише з вулиць.

Таллінн / фото Canva

Ще одна особливість міста – це погода влітку. Через північне розташування Таллінна температура у розпал сезону може бути значно комфортнішою порівняно з південною Європою.

Що подивитися на пагорбі Тоомпеа?

Для знайомства з Таллінном варто піднятися на пагорб Тоомпеа, де розташована верхня частина Старого міста. До неї ведуть круті бруковані вулички, тому сама дорога стає частиною прогулянки історичним центром. На вершині розташований замок Тоомпеа – велика кам'яна фортеця, у якій нині працює парламент Естонії.

Поруч розташований собор Олександра Невського, який вирізняється банями у формі цибулин. Окремо автор радить відвідати оглядовий майданчик Кохтуотса. Звідси відкривається панорамний краєвид на черепичні дахи середньовічного міста, за якими видно Балтійське море.

Чи є Таллінн бюджетним?

Однією з переваг Таллінна є можливість відпочивати тут без великих витрат на харчування. Місцева кухня поєднує північні та балтійські традиції, а в меню можна знайти прості та ситні страви з місцевих продуктів.

У Старому місті працюють середньовічні таверни, де особлива увага приділяється не лише їжі, а й атмосфері. Тут можна скуштувати запечені коренеплоди, м'ясо дикого кабана та темний житній хліб. Вечеря у такому закладі може обійтися дешевше, ніж навіть проста закуска у Парижі.

Де розташована Естонія: дивитись на картах