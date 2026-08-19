Європейська країна, яку туристи ще не встигли відкрити: тут є смарагдові озера та замок на скелі

Європа давно має свої туристичні столиці, де в розпал сезону за визначними місцями важко розгледіти самі міста. Та поки одні популярні напрямки намагаються впоратися з надлишком мандрівників, інші, навпаки, шукають спосіб зацікавити гостей.

Йдеться про Словенію – невелику країну в самому центрі Європи, де гірські пейзажі поєднуються з озерами, старовинними замками та можливістю відпочивати далеко від величезних натовпів. Travel Off Path називає її одним із найбільш недооцінених напрямків континенту та звертає увагу на те, як країна намагається залучати більше туристів.

Чому Словенію вважають одним із найбезпечніших напрямків?

Безпека стає одним із важливих критеріїв під час вибору країни для подорожі. Особливо якщо мандрівник планує не просто провести кілька днів у центрі міста, а вирушати у гори, невеликі населені пункти чи подорожувати самостійно. У 2026 році Словенія вперше увійшла до п'ятірки найбезпечніших країн світу за Global Peace Index.

Вона посіла четверте місце, поступившись Ісландії, Новій Зеландії та Швейцарії. Автор також звертає увагу на низький рівень насильницької злочинності та загроз громадській безпеці. Окремо відзначається високий рівень довіри всередині суспільства та соціальної згуртованості. Для туриста це означає можливість спокійніше гуляти вечірніми вулицями Любляни або вирушати в альпійські долини, не витрачаючи всю увагу на постійний контроль за своїми речами.

Чим туристів приваблює озеро Блед?

Якщо говорити про найвідоміший словенський пейзаж, то першим на думку спадає озеро Блед. Воно оточене густими лісами та Юлійськими Альпами, а посеред водойми розташований невеликий мальовничий острів. Однак зараз місцевий підхід до туризму тут поступово змінюється.

Блед представив стратегію розвитку туризму на 2026 – 2045 роки, у якій акцент зроблено не лише на короткому візиті заради фотографій. Мета полягає в тому, щоб туристи залишалися довше, більше відпочивали та знайомилися з місцевою кухнею та природою.

Озеро Блед / фото Canva

Одним із традиційних способів побачити острів є поїздка дерев'яним човном pletna. Там можна зателефонувати у дзвін бажань, а після цього вирушити до Бледського замку. Замок розташований на стрімкій скелі близько 122 метрів над водою.

Які незвичайні враження пропонує Словенія?

Країна хоче, щоб знайомство з нею не обмежувалося кількома популярними пам'ятками. Словенська туристична рада у 2026 році активно просуває програму Slovenia Unique Experiences, яка передбачає більш глибоке знайомство з місцевим життям. Серед таких занять є збирання грибів в альпійських лісах Бовця та знайомство з первісним лісом Крокар.

Ще один варіант – це традиційне бджільництво у районі Ново-Место. Такий формат відпочинку передбачає не просто огляд пам'яток, а безпосередню участь у місцевих заняттях і знайомство з природою та традиціями. Не менш важливим напрямом для Словенії є гастрономія.

Країна розташована між Італією, Австрією, Угорщиною та Хорватією, тому її кухня увібрала вплив сусідніх держав. У 2026 році країна також посилює співпрацю з гастрономічними гідами Michelin і Gault&Millau, щоб більше розповідати про місцеву кухню та ресторани.

Чому Словенія хоче більше туристів?

Поки деякі відомі європейські міста стикаються з протестами через надмірний туристичний потік, Словенія обирає інший шлях. Країна робить ставку на сталий туризм протягом усього року. Окремий акцент у стратегії на 2026 рік – залучення туристів не лише в традиційний літній пік. Це має допомогти розподілити потік мандрівників протягом року та водночас дати гостям можливість побачити країну без величезних натовпів.