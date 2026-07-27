Цю країну Європи часто оминають туристи, але вона приємно здивує низькими цінами та краєвидами

Не всі бюджетні напрямки в Європі давно заполонили туристи. Є країна, де можна поєднати доступні ціни, стародавні пам'ятки, мальовничу природу та спокійний відпочинок. Саме вона настільки вразила іспанську мандрівницю, що та закликала інших не оминати її під час планування відпустки.

Північна Македонія поки що не належить до найпопулярніших туристичних напрямків Європи, однак дедалі частіше привертає увагу мандрівників, які шукають бюджетний і водночас насичений враженнями відпочинок. Саме після поїздки до цієї країни туристка з Іспанії поділилася своїми враженнями у соцмережах, зізнавшись, що вона значно перевершила її очікування, розповідає видання Mediafax.

Скільки коштує відпочинок у Північній Македонії?

За словами туристки, Північна Македонія є однією з найдешевших країн Європи для мандрівок. Авіаквитки з Іспанії можна знайти приблизно за 60 євро в обидва боки, а проживання обійдеться менш ніж у 30 євро за ніч. Також невеликими залишаються повсякденні витрати. Традиційний обід коштує близько 5 євро, а оренда автомобіля дає змогу комфортно подорожувати країною без значних витрат.

Атмосфера Північної Македонії: дивитись відео

Чим країна дивує туристів?

Найбільше враження на мандрівницю справило Охридське озеро, яке вважається найдавнішим озером Європи. Також вона звернула увагу на міста, занесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За її словами, у країні можна побачити монастирі, заховані серед гір, церкви, збудовані на скелях або частково занурені у воду, мальовничі каньйони, якими можна пропливти на човні, а також автентичні села, де ніби зупинився час.

Як виглядає озеро: дивитись відео

Не менш цікавою для туристів є столиця Північної Македонії Скоп'є. Місто вирізняється незвичним поєднанням архітектурних стилів: тут сусідять величезні статуї, монументальні мости та старий османський базар, який створює особливу атмосферу. Крім того, країна є одним із важливих виробників вина на Балканах, тому туристи можуть скуштувати місцеві вина за доволі доступними цінами.

Чому туристка радить обов'язково побувати у Північній Македонії?

Окрім природи та історичних пам'яток, найбільше іспанку вразила гостинність місцевих жителів. За її словами, люди щиро зустрічають гостей і створюють атмосферу, завдяки якій хочеться повернутися знову. Ще однією перевагою Північної Македонії вона назвала відсутність великих натовпів туристів.

Багато популярних місць поки що не переповнені відпочивальниками, тому подорож дає змогу спокійно насолодитися природою, архітектурою та місцевою культурою.