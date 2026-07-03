Цей острів називають однією з найкращих альтернатив переповненим курортам Греції

Літня відпустка часто асоціюється з переповненими пляжами та захмарними цінами, проте в Егейському морі ховається справжня перлина. Острів Парос пропонує мандрівникам ідеальну альтернативу розкрученим курортам: тут є знакові білосніжні будиночки, неймовірна природа та спокій, якого так бракує у популярних туристичних гарячих точках.

З настанням літа мандрівники з усієї Європи постають перед складним вибором напрямку для довгоочікуваного відпочинку. Традиційно популярні місця швидко переповнюються туристами, перетворюючи відпустку на справжнє випробування, повідомляє Mirror.

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Чим приваблює мандрівників острів Парос?

На щастя, в Егейському морі є локації, які не поступаються своєю красою розкрученим курортам, але позбавлені захмарних цінників та метушні. Одним із таких місць є чарівний грецький острів Парос, розташований у самому центрі Кікладського архіпелагу. Він має грушоподібну форму і розташований всього за кілька годин їзди на поромі від галасливої столиці Греції – Афін.

Острів Парос / фото Canva

Цей райський куточок вражає яскраво-блакитними та сяючими білими будівлями, які є візитною карткою країни, а також кришталево чистими пляжами. На кожному кроці брукованих вулиць відчувається особливий шарм, доповнений смачною їжею та невимушеною атмосферою пляжних барів.

Мені пощастило відвідати цей чудовий острів кілька років тому, і він мене просто вразив,

– поділилася враженнями авторка матеріалу.

Що відомо про головний порт та сусідні поселення?

Коли мандрівник сходить з корабля в головному порту Пароса, що носить назву Парикія, його зустрічають чудові пляжі та ринкова площа, вздовж якої вишикувалися таверни та бари. Вузькі вулички густо заплетені бугенвілією, а навколо розкидано безліч бутик-магазинів, які цікаво досліджувати. Сонні коти неквапливо блукають туди-сюди провулками.

Відпочинок на острові Парос / фото Canva

Парос також є ідеальним місцем для тих, хто хоче спробувати мандрівки між островами. Його ще тихіший брат, острів Антипарос, знаходиться всього за кілька хвилин їзди на човні.

Чим цікавий пляж Колімбітрес та селище Науса?

Для одноденної поїздки можна орендувати автомобіль, скутер або навіть багі, щоб вирушити через увесь острів до селища Науса. Це містечко вирує життям, і саме тут подають найсмачніші страви зі свіжовиловлених морепродуктів. Крім того, поруч розташований один із найприголомшливіших пляжів острова Колімбітрес. Він виглядає так, ніби його перенесли з іншої планети, завдяки великим глиняним скельним утворенням, що обрамляють яскраво-блакитний, спокійний океан.

Селище Науса на острові Парос: дивіться відео

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За бажанням тут можна орендувати шезлонг, проте самі скельні утворення слугують чудовим природним ліжком. Деякі ділянки скель настільки малі, що вміщують лише одного – двох людей, тоді як у більших заглибленнях можуть розміститися десятки відпочивальників. Це казкове місце для проведення дня: можна нескінченно занурюватися у воду та засмагати на білосніжних скелях, що оточують бухту.

Позаду затоки працюють кілька барів і таверн, де продають напої та закуски, які дозволяється брати з собою на пляж. Головне правило – забирати все сміття з собою, щоб не зіпсувати цю прекрасну бухту.