Скільки коштує поїздка до Нью-Йорка у 2026 році: українська туристка розповіла про всі витрати

Поїздка до Нью-Йорка багатьом здається надзвичайно дорогою та майже недосяжною. Українська туристка поділилася власним бюджетом чотириденної подорожі до одного з найдорожчих міст світу та розповіла, на що саме пішло найбільше грошей.

Власним досвідом подорожі до Нью-Йорку поділилася українська туристка mrs.faustova, яка детально показала, скільки коштував переліт, проживання, транспорт, їжа, музеї, розваги, шопінг і навіть медичне страхування.

Скільки коштували переліт, віза та проживання?

Авіаквитки в обидва боки коштували 994 євро. Вона зізналася, що очікувала значно вищих цін на переліт до США. Окремою статтею витрат стало оформлення американської візи. Разом із дорогою до Мадрида на співбесіду ця частина подорожі обійшлася у 400 євро на двох. Для проживання мандрівники обрали Манхеттен. Чотири ночі в готелі коштували 1053 євро.

Ціна відпочинку у Нью-Йорку: дивитись відео

Скільки довелося витратити на їжу, транспорт і музеї?

За весь час перебування транспортні витрати склали 188 євро. У цю суму увійшли поїздки метро, потягами та іншим громадським транспортом. На кафе, ресторани та фастфуд за чотири дні туристи витратили приблизно 520 євро. Під час поїздки скуштували популярні серед туристів мережі Halal Guys, Sweetgreen та Magnolia. Туристка зазначила, що ціни на McDonald's майже не відрізняються від українських, а Starbucks став одним із найдоступніших варіантів для кави.

Піца в Нью-Йорку не справила особливого враження, зате дівчина зрозуміла, чому американці так часто обирають фастфуд: після такого обіду довше відчувається ситість, тоді як легкі страви коштують не менше, але голод повертається вже за годину. На відвідування музеїв мандрівники витратили 200 євро і ці витрати були одними з найкращих за всю поїздку.

Скільки коштували розваги, шопінг і страхування?

Ще близько 120 євро мандрівники витратили на оглядові майданчики та інші розваги. Найбільше враження, за словами туристки, справив майданчик Top of the Rock, звідки відкривається захопливий краєвид на місто. Також вони відвідали Empire State Building і прогулялися Центральним парком.

На одяг, взуття та сувеніри пішло приблизно 500 євро. Окремо мандрівники оформили медичне страхування, яке коштувало 150 євро на двох. Після численних історій про дорогу медицину у США дівчина не хотіла ризикувати. Загалом чотириденна подорож до Нью-Йорка обійшлася приблизно у 4650 євро (близько 236,5 тисяч гривень). Але попри чималі витрати, туристка каже, що не шкодує про жодне витрачене євро.