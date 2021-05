Відпочинок на морі під час пандемії: чи варто їхати

Вже другий рік людство вчиться жити у нових умовах через коронавірус. Змінилося не тільки щоденне життя, а й літній відпочинок. Які правила треба знати у 2021 році – читайте у матеріалі.

Відпочинок під час карантину – це особиста відповідальність кожного. Потрібно завжди дотримуватися правил і тоді відпустка буде безпечною.

Сімейна лікарка Анастасія Ходан радить цьогоріч утриматися від поїздок за кордон і придивитися до українських курортів. Деякі країни вимагають обов'язкову двотижневу обсервацію. А після повернення з країн червоної зони українцям знову доведеться самоізолюватися і робити тест.

Якщо ви все ж зібралися у подорож, то потрібно наперед дізнатися, чи відкрита країна та які вимоги для в' їзду.

Директорка Coral Travel Жанна Наумчук розповідає, що раніше туристи обирали напрям, відштовхуючись від уподобань і фінансових можливостей, тепер – летять туди, де відкритий кордон.

Чи є обмеження в Україні

Під час відпочинку в Україні варто дотримуватися усіх загальних карантинних норм. Також рекомендуємо слідкувати за ситуацією на курорті, де ви плануєте відпочинок.

Як обрати безпечне житло на морі

Поради від Анастасії Ходан:

обирати житло без спільних кімнат

обирати місця, де можна готувати їжу самостійно. Це можуть бути апартаменти із власною кухнею.

взяти власний посуд.

За кордоном готелі мають отримати Сертифікат здоров'я. При цьому вони повинні бути заселеними лише на 50-70%. Обирайте той, де можна їсти на відкритій терасі.

Жанна Наумчук розповідає, що all inclusive готелі зараз дещо змінили формат видачі страв: кожна накрита скляною поверхнею, порцію видає офіціант. У Єгипті готелі переважно пропонують туристам кілька страв на вибір. При цьому в обох варіантах можна кілька разів брати порцію.

Їжа у ресторанах чи кафе

Робота громадських закладів харчування в Україні дозволена. Варто слідкувати за тим, щоб персонал закладу дотримувався карантинних правил.



Розваги під час карантину

Розваги на відкритому повітрі відвідувати можна. Все ж краще, якщо у цей час біля вас не буде скупчень людей. Варто зберігати соціальну дистанцію і, якщо це можливо, сідати на атракціони через одне–два сидіння. Місця, яких торкаєтеся, можна обробити антисептиком, а після катання – ретельно помити руки.

Безпека на пляжі

Прості правила:

носити маску на вулиці не потрібно, і пляж – не виняток. Проте варто взяти з собою, якщо захочете зайти у магазин.

зберыгати соціальну дистанцію принаймні на 2 метри. Якщо хтось вирішив зайняти місце надто близько до вашого рушника чи лежака, то попросіть відсунутися з вашої зони і дотримуватися соціальної дистанції.

Поки що не підтверджено, що Сovid-19 передається через воду, тому купатися можна спокійно.



Про що варто запитати свого сімейного лікаря перед поїздкою на море

Перед поїздкою варто знати, чи маєте ви всі щеплення. Це стосується і дітей, і дорослих. Особливу увагу варто приділити щепленням від дифтерії і правця. Травми на морі можуть призвести до зараження цими хворобами. Також варто подбати про щеплення для дітей відповідно до календаря.

Не забудьте взяти номер телефону свого сімейного лікаря і домовитися як у разі потреби ви будете комунікувати.

У другому етапі медичної реформи, з квітня 2020 року, дозволили отримувати електронні скерування. Тепер можна отримати консультацію за скеруванням свого сімейного лікаря будь-де.

Разом з сімейним лікарем подбайте про ті ліки, які необхідні саме вам у подорожі. Треба мати повну аптечку і розпитати у яких випадках їх потрібно застосовувати.