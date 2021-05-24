Відпочинок на морі під час пандемії: чи варто їхати

Вже другий рік людство вчиться жити у нових умовах через коронавірус. Змінилося не тільки щоденне життя, а й літній відпочинок. Які правила треба знати у 2021 році – читайте у матеріалі.
Відпочинок під час карантину – це особиста відповідальність кожного. Потрібно завжди дотримуватися правил і тоді відпустка буде безпечною.
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Сімейна лікарка Анастасія Ходан радить цьогоріч утриматися від поїздок за кордон і придивитися до українських курортів. Деякі країни вимагають обов'язкову двотижневу обсервацію. А після повернення з країн червоної зони українцям знову доведеться самоізолюватися і робити тест.
Якщо ви все ж зібралися у подорож, то потрібно наперед дізнатися, чи відкрита країна та які вимоги для в' їзду.
Директорка Coral Travel Жанна Наумчук розповідає, що раніше туристи обирали напрям, відштовхуючись від уподобань і фінансових можливостей, тепер – летять туди, де відкритий кордон.
Чи є обмеження в Україні
Під час відпочинку в Україні варто дотримуватися усіх загальних карантинних норм. Також рекомендуємо слідкувати за ситуацією на курорті, де ви плануєте відпочинок.
Як обрати безпечне житло на морі
Поради від Анастасії Ходан:
- обирати житло без спільних кімнат
- обирати місця, де можна готувати їжу самостійно. Це можуть бути апартаменти із власною кухнею.
- взяти власний посуд.
За кордоном готелі мають отримати Сертифікат здоров'я. При цьому вони повинні бути заселеними лише на 50-70%. Обирайте той, де можна їсти на відкритій терасі.
Жанна Наумчук розповідає, що all inclusive готелі зараз дещо змінили формат видачі страв: кожна накрита скляною поверхнею, порцію видає офіціант. У Єгипті готелі переважно пропонують туристам кілька страв на вибір. При цьому в обох варіантах можна кілька разів брати порцію.
Їжа у ресторанах чи кафе
Робота громадських закладів харчування в Україні дозволена. Варто слідкувати за тим, щоб персонал закладу дотримувався карантинних правил.
Відпочинок влітку 2021 року \ Photo by Victor He on Unsplash
Розваги під час карантину
Розваги на відкритому повітрі відвідувати можна. Все ж краще, якщо у цей час біля вас не буде скупчень людей. Варто зберігати соціальну дистанцію і, якщо це можливо, сідати на атракціони через одне–два сидіння. Місця, яких торкаєтеся, можна обробити антисептиком, а після катання – ретельно помити руки.
Безпека на пляжі
Прості правила:
- носити маску на вулиці не потрібно, і пляж – не виняток. Проте варто взяти з собою, якщо захочете зайти у магазин.
- зберыгати соціальну дистанцію принаймні на 2 метри. Якщо хтось вирішив зайняти місце надто близько до вашого рушника чи лежака, то попросіть відсунутися з вашої зони і дотримуватися соціальної дистанції.
Поки що не підтверджено, що Сovid-19 передається через воду, тому купатися можна спокійно.
Нові умови для подорожей \ Photo by Shawn Ang on Unsplash
Про що варто запитати свого сімейного лікаря перед поїздкою на море
Перед поїздкою варто знати, чи маєте ви всі щеплення. Це стосується і дітей, і дорослих. Особливу увагу варто приділити щепленням від дифтерії і правця. Травми на морі можуть призвести до зараження цими хворобами. Також варто подбати про щеплення для дітей відповідно до календаря.Не забудьте взяти номер телефону свого сімейного лікаря і домовитися як у разі потреби ви будете комунікувати.
У другому етапі медичної реформи, з квітня 2020 року, дозволили отримувати електронні скерування. Тепер можна отримати консультацію за скеруванням свого сімейного лікаря будь-де.
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Разом з сімейним лікарем подбайте про ті ліки, які необхідні саме вам у подорожі. Треба мати повну аптечку і розпитати у яких випадках їх потрібно застосовувати.