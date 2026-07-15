Кав'ярня на краю світу: де у Європі випити кави з краєвидом, від якого перехоплює дух

У різних куточках Європи є кав'ярні, родзинкою яких є не лише ароматний напій, а панорами, заради яких сюди спеціально приїжджають мандрівники. Один з таких закладів розташований на стрімких скелях просто над бірюзовим морем.

Європа дивує не лише архітектурою, музеями чи знаменитими пам'ятками, а й місцями, де навіть звичайна чашка кави перетворюється на особливий досвід. Моменти у таких місцях нерідко стають найяскравішими спогадами з подорожі, адже дозволяють ненадовго втекти від поспіху та просто насолодитися атмосферою і красою довкола. Одним з таких місць є кафе на краю світу – Cafe Panorama. Детальніше про цю локацію розповідає 24 Канал.

Де випити кави з видом на безкрає море?

Ця кав'ярня розташована на грецькому острові Лефкада в Іонічному морі. Тут можна замовити традиційне грецьке фрапе або інші види кави, хот-дог, грецький салат, фруктовий салат тощо. Середній чек на людину – 5 – 10 євро. Та найбільше у Cafe Panorama вражає не меню, а краєвид. У кав'ярні нема стильного інтер'єру, адже вона розташована просто неба, а замість стін тут – вид на безкрає Іонічне море.

Вид з кав'ярні на Лефкаді / Фото Vladica Cvetkovic

Кав'ярня розташована на скелях, а внизу – пляж. Послуга бронювання столиків тут недоступна.

Де розташоване Cafe Panorama: карта

Що відомо про острів Лефкада?

Лефкада – це один з найдешевших островів для відпочинку у Греції. Він з'єднаний з материковою частиною мостом, тож дістатися сюди можна автомобілем, а не лише поромом. Тиждень перебування на Лефкаді обійдеться у приблизно 755 доларів з людини. У цю суму входить усе: проживання, харчування, транспорт, відвідування туристичних пам'яток тощо.

При цьому на Лефкаді є дуже красиві пляжі, а вода у морі має насичений блакитний колір. Туристів тут значно менше, ніж на популярних грецьких островах, що робить Лефкаду ідеальним напрямком для літньої відпустки.