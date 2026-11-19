На Лансароте туристи приїжджають заради сонця та пляжів, але на острові є й незвичайні місця. Тут розташований ресторан, де їжу готують на вулканічному жарі, є природні басейни та виноградники серед вулканічного попелу.

Про цікаві місця та враження на острові розповіла Дженні Меррі, менеджерка туристичного напрямку Лансароте та експертка компанії Jet2. Своїми рекомендаціями вона поділилася в коментарі виданню The Independent.

Які незвичайні місця варто побачити на Лансароте?

Однією з головних природних пам'яток острова є Національний парк Тіманфая. Він розташований на південному заході Лансароте та відомий вулканічними ландшафтами, які утворилися внаслідок давніх вивержень. Туристи можуть досліджувати парк автобусом або пішки.

Національний парк Тіманфая / фото MiljenkoSuljic

Серед найвідоміших місцевих пам'яток – гірський масив Вогняні гори. Дженні Меррі також радить відвідати ресторан El Diablo, де страви готують за допомогою геотермального тепла вулкана.

Як готують їжу у ресторані El Diablo / фото TripAdvisor

Ще одне цікаве місце – село Арія, яке також називають долиною тисячі пальм. Дерева тут ростуть між будинками, створюючи незвичайний краєвид. Завдяки розташуванню в улоговині село має власний мікроклімат, у якому добре ростуть тропічні рослини.

Де на острові шукати природні басейни?

На півночі Лансароте експертка рекомендує побувати на пляжі Калетон-Бланко та в прибережному селищі Пунта-Мухерес. Калетон-Бланко приваблює білим піском і прозорою спокійною водою. Це місце підходить для неспішного відпочинку біля моря та купання на мілководді.

Пляж Калетон-Бланко / фото TripAdvisor

Пунта-Мухерес, навпаки, цікаве своїми природними припливними басейнами. Вони розташовані вздовж узбережжя, а поруч працюють невеликі бари та ресторани.

Де скуштувати місцеве вино та свіжу рибу?

Любителям вина варто звернути увагу на регіон Ла-Херія. Його виноградники розташовані серед вулканічних ландшафтів. Виноград тут вирощують у глибоких заглибленнях, вкритих вулканічним попелом. Саме в цьому регіоні виробляють відоме біле вино Malvasia Volcanica. Туристи можуть відвідати виноградники, побувати на екскурсіях і скуштувати місцеві напої під час дегустацій.

Ще одна рекомендація експертки – рибальське селище Плая-Кемада. Воно підійде тим, хто хоче скуштувати свіжу рибу біля моря. Серед місцевих закладів Дженні Меррі виділяє El Pescador, Casa Tino та Salmarina. Там подають різноманітні рибні страви та свіжий улов дня.

Де розташований острів Лансароте: дивитись на картах