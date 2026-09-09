У жовтні море на Кіпрі прогрівається до +27, проте є важливий нюанс: що варто знати туристам

Жовтень на Кіпрі ще не пахне прощанням із літом, навпаки, перші два тижні тут тримаються за пляжний сезон усіма силами. Але ближче до кінця місяця острів змінює ритм: море досі тепле, а от погода, ціни та атмосфера починають грати за іншими правилами.

За даними Cyprus Mail, жовтень на Кіпрі може стати одним із найвдаліших місяців для подорожі – особливо для тих, хто хоче поєднати купання, прогулянки та менші черги до пам'яток. Погода ще тримає літній запас міцності, але острів уже повільно виходить із піку сезону, а це означає і більше простору, і менше спеки, і помітно спокійніший ритм.

Чому жовтень на Кіпрі – це ще майже літо?

На узбережжі вдень зазвичай тримається близько 27 – 29 градусів, а море прогріте до 26 – 27 градусів, тож купання залишається цілком комфортним. У Пафосі середній денний максимум у жовтні становить 27 градусів, у Лімасолі 27 – 28 градусів, у Ларнаці 28 градусів, в Айя-Напі та на південному сході 27 – 28 градусів, а в Нікосії вже до 29 градусів.

Водночас ночі стають прохолоднішими: у Пафосі це приблизно 16 – 17 градусів, у Лімасолі 17 – 18 градусів, у Ларнаці 17 градусів, а в Айя-Напі 18 – 19 градусів. У Троодосі та Продромосі ситуація зовсім інша: там денні показники падають до 19 – 21 градусів, а нічні до 10 – 11 градусів.

Жовтневий клімат не можна звести до однієї цифри: узбережжя, столиця та гірські райони живуть у різних погодних реальностях. Саме тому в Нікосії вдень може бути майже по-літньому спекотно, тоді як у Троодосі вже знадобиться куртка.

Що змінюється між початком і кінцем місяця?

Найцікавіша межа проходить не між сезонами, а всередині самого жовтня. Перша половина місяця ще дуже схожа на продовження літа: на узбережжі вдень нерідко буває 28 – 30 градусів, ночі залишаються м'якими, а море не встигає охолонути. Саме тому для тих, хто мріє передусім про пляж і засмагу, період із 1 по 15 жовтня виглядає найбезпечнішим вибором.

А от у фінальні тижні місяця картина вже інша: денна температура біля моря частіше тримається в межах 24 – 27 градусів, вечори стають прохолоднішими, а ймовірність дощів і гроз зростає. Море, втім, змінюється повільно, навіть наприкінці жовтня вода може залишатися на рівні 25 – 26 градусів. Саме тому купання, снорклінг і морські прогулянки тут не зникають із програми навіть тоді, коли повітря вже дихає осінню.

Є ще один нюанс: в останню неділю місяця на Кіпрі переводять годинники на годину назад. Це означає, що заходи сонця настануть раніше, а тим, хто планує пляжі, хайкінг, археологічні поїздки або подорожі в гори, доведеться уважніше рахувати світловий день.

Де ще сезон тримається, а де вже починає згортатися?

Пафос, Лімасол, Ларнака та Нікосія залишаються цілорічними містами, тож ресторани, кафе, магазини, музеї, археологічні пам'ятки та інші повсякденні сервіси там не зникають із календаря після завершення літа. Пафос, зокрема, зберігає потужний туристичний ритм упродовж усього року.

Інакше виглядає ситуація в Айя-Напі та Протарасі. На початку жовтня там ще відчувається повноцінний курортний сезон: працюють готелі, ресторани, бари, морські екскурсії, пляжна інфраструктура і водні розваги. Але ближче до кінця місяця частина сезонних бізнесів починає згортатися: дехто закривається на зиму, інші скорочують години роботи, а екскурсійні графіки стають рідшими.

Особливо помітно це в Протарасі, який сильніше залежить від туризму, ніж міста з постійним населенням. Айя-Напа теж стає значно тихішою, хоча не завмирає повністю: тут є і місцеві жителі, і цілорічні заклади.

Жовтень приносить помітне здешевлення проживання порівняно з піковим серпнем. Водночас це не гарантія однакової економії для всіх. Авіарозклади теж поступово змінюються разом із завершенням європейського літнього сезону: деякі маршрути припиняють роботу або літають рідше.

Яким туристам підійде відпочинок на Кіпрі у жовтні?

Цей місяць особливо добре працює для тих, хто не хоче задихатися під літнім сонцем. Гірські стежки в Троодосі та Акамасі стають значно приємнішими для походів, а прогулянки до Коуріона, Гробниць царів та інших відкритих археологічних локацій уже не перетворюються на випробування під 35 градусів.

Жовтень також добре підходить для винних сіл, збору врожаю та фестивалів: на цей період припадають події, пов'язані з вином, виноградарством, палузе, зіванією, яблуками, оливками та іншими місцевими продуктами.