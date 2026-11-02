Жодного шуму та натовпів: 3 карпатські села, де можна сховатися від міської метушні

Поки популярні гірські курорти приваблюють дедалі більше туристів, у Карпатах залишаються невеликі села, де можна насолодитися тишею, природою та відпочинком без поспіху.

24 Канал підготував добірку з 3 карпатських сіл, які підійдуть для спокійного відпочинку подалі від міської метушні.

Де на Прикарпатті можна відпочити серед гір і гуцульських традицій?

Яворів – село на Косівщині, розташоване за 12 кілометрів від районного центру. Тут проживає близько 2250 людей, а саме поселення охоплює 28 присілків. Через нього протікає річка Рибниця, а назва, ймовірно, походить від дерева явора, якого колись було багато в цій місцевості.

Перші письмові згадки про Яворів датуються 1694 роком. Село має багату культурну історію: тут бували Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Леся Українка й Ольга Кобилянська. Яворів відомий народними ремеслами: різьбленням по дереву, вишивкою та писанкарством. Його навіть називають столицею ліжникарства.

Село Яворів / фото Zybikok

Серед місць, які варто побачити: Терношорське святилище "Древня Лада", скеля Голова Довбуша та Яворівський Гук, який також називають "Яворівською Ніагарою". Це каскадний водоспад заввишки від 5 до 15 метрів.Для проживання в Яворові можна розглянути приватні садиби.

Де розташоване село Яворів: дивитись на картах

Чим особлива Дземброня та що там подивитися?

Дземброня – невелике гірське село на Прикарпатті, у якому проживає близько 245 людей. Воно простягається на 10 кілометрів і налічує 112 дворів. Поселення має давню історію та відоме мальовничими краєвидами Чорногори. Згідно з однією з легенд, назва Дземброня виникла через вигук польських жовнірів "Ґдзє Броня?", якими вони шукали загублену в лісі дочку пана.

Свого часу село приваблювало українських митців. Тут бували Леся Українка та Василь Стефаник, а місцеві краєвиди надихнули режисера Сергія Параджанова на роботу над фільмом "Тіні забутих предків".

Одна з найцікавіших природних локацій поблизу – це Дзембронські, або Смотрицькі, водоспади. Вони розташовані на потоці Мунчель, який впадає в річку Дземброню. Загальна висота каскаду становить близько 100 метрів, а найвищий окремий водоспад сягає 10 метрів.

Село Дземброня / фото Вікіпедії

Також варто побувати на полонинах Степанський і Косарище. Звідти за хорошої погоди відкриваються краєвиди Чорногірського хребта. Крім того, Дземброня є відправною точкою пішохідних маршрутів у гори.

У селі є різні варіанти проживання: від невеликих садиб до котеджів. Також мандрівникам варто врахувати важливу особливість: Дземброня розташована у прикордонній смузі, тому для в'їзду з туристичною метою необхідно завчасно погодити перебування з Державною прикордонною службою.

Де розташоване село Дземброня: дивитись на картах

Де на Закарпатті знайти спокій серед бойківських гір?

Нижній Студений – старовинне закарпатське село, яке згадується ще у 16 столітті. Особливістю поселення в минулому були великі дворища, у яких разом мешкали по декілька родин, іноді навіть не пов'язаних родинними зв'язками.

Головна історична пам'ятка Нижнього Студеного – це дерев'яна церква Благовіщення, збудована у 1820 році. Вона є зразком бойківської архітектури. Всередині храму збереглося декоративне різьблення 18 століття, а поруч розташована дерев'яна дзвіниця, характерна для Міжгірщини. Для туристів, які планують зупинитися в цій місцевості, доступні готелі та приватні садиби.

Де розташоване село Нижній Студений: дивитись на картах