Босоніж по пляжу не прогуляєшся: що незвичайного варто знати перед відпочинком у Хорватії

Перед відвідуванням будь-якої країни варто ознайомитися з її особливостями. У нашій статті ви дізнаєтеся неочевидні поради для туристів, а також важливі правила безпеки під час відпочинку в Хорватії.

Українська блогерка Юлія Беркута поділилася в одному з відео в інстаграмі корисними порадами для туристів, які планують відпочинок у Хорватії. Вона розповіла, що варто врахувати перед поїздкою, аби уникнути типових помилок і зробити відпустку комфортнішою.

Які поради варто знати туристам перед відпочинком у Хорватії?

Не варто обирати великі готелі та популярні курорти, якщо ви цінуєте спокій. Натомість краще звернути увагу на віддалені села й невеликі містечка, де менше туристів, більше автентичної атмосфери, а апартаменти біля моря можуть бути затишнішими за стандартний готель.

Більшість пляжів у Хорватії кам'янисті, тому ходити босоніж може бути незручно, а інколи навіть небезпечно. Тому для відпочинку варто обов'язково взяти взуття.

Поради для відпочинку у Хорватії / інстаграм julia.berkuta

Також варто мати із собою готівку в євро для дрібних витрат. Не всюди можна розрахуватися банківською карткою, особливо в маленьких населених пунктах або сезонних закладах. Якщо хочете зайняти місце в тіні, приходьте на пляж рано вранці.

У сезон хороші місця швидко займають. Якщо не встигли, можна орендувати лежак і парасолю, зазвичай це коштує від 10 до 30 євро. Заздалегідь плануйте покупки, адже у Хорватії багато магазинів зачинені в неділю. Продукти чи необхідні речі краще придбати наперед.

Чи безпечна Хорватія для туристів та яких правил варто дотримуватися?

Загалом Хорватія має низький рівень злочинності та вважається безпечним місцем для мандрівників, розповідає Lonely Planet. Найчастіше туристи можуть зіткнутися з кишеньковими крадіжками у популярних місцях, однак такі випадки трапляються рідше, ніж у багатьох інших країнах Європи. Але деякі правила щодо безпеки варто знати:

Таксі краще обирати офіційне

Мандрівникам радять користуватися ліцензованими таксі або замовляти авто через застосунки. У великих містах працює Uber.

Воду з-під крана можна пити

У Хорватії водопровідна вода вважається безпечною та придатною для пиття. Туристам радять брати багаторазові пляшки та наповнювати їх у фонтанчиках із питною водою.

Для водіїв є зимове правило

Якщо ви орендуєте авто та подорожуєте країною з листопада по квітень, необхідно вмикати фари навіть вдень. Це обов'язкова вимога місцевих правил дорожнього руху.

У країні бувають землетруси

Хорватія розташована в сейсмічно активній зоні. Останні сильні землетруси сталися у 2020 році та завдали значних руйнувань у столиці та місті Петриня. У разі надзвичайної ситуації туристам радять дотримуватися вказівок місцевої влади.

Медичне страхування залишається важливим

Перед поїздкою туристам радять оформити страховку. У разі екстреної ситуації в Хорватії діє номер 112, поліція 192, швидка допомога 194.

Які локації Хорватії вам будуть цікаві?

У розпал літнього сезону Хорватія опиняється серед найпопулярніших пляжних напрямків в Європі. На платформі тредс українці поділилися власними враженнями про відпочинок у Хорватії і розповіли про найкращі локації для відпочинку у цій країні. Радять у високий сезон обирати для відпочинку острови, бо материкова частина дуже переповнена туристами. Але є й інші локації, наприклад: