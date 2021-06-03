На відпочинок з дітьми: які документи потрібні та хто може поїхати

Попри те, що пандемія залишає закритими багато країн, все ж можна обрати, де відпочити за кордоном. Щоправда, українці часто стикаються з проблемами з виїздом за кордон з дітьми, особливо, якщо їдуть не обоє батьків.

Розповідаємо про те, які потрібно мати документи для виїзду за кордон з дітьми, чи можуть дітей супроводжувати треті особи та що робити, якщо один з батьків не має українського громадянства.

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Чи може виїхати з дитиною за кордон лише один з батьків

Загалом, щоб одному з батьків виїхати за кордон з дитиною треба отримати від іншого нотаріально посвідчену заяву про згоду на виїзд дитини за кордон без його присутності та в супроводі іншої особи. В заяві обов’язково зазначається куди, з ким та на який строк може поїхати дитина.

Аліна Кушнір, юристка Gracers Law Firm, каже, що за загальним правилом громадяни України, яким ще не виповнилося 16 років, можуть виїхати лише за кордон лише за згодою обох батьків та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними. Втім, існують певні винятки передбачені законодавством, коли нотаріальна згода другого з батьків на вивезення дитини за кордон не потрібна.

Нотаріально посвідчена згода другого з батьків не потрібна, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини. Якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном,

– пояснила Кушнір.

Окрім цього, згода другого з батьків не потрібна у разу пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:

свідоцтва про смерть другого з батьків;

рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем.

Катерина Аніщенко, адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS, говорить, що слід врахувати, що дозвіл батьків на виїзд дитини за кордон – обов'язкова умова для відвідин ряду країн Шенгенської угоди. Його необхідно оформити навіть в тому випадку, якщо дитина буде подорожувати з обома батьками.

Батько з яким дитина проживає постійно, може виїжджати за кордон з дитиною на термін до місяця. Це можливо, якщо попередньо було винесено: рішення суду про постійне проживання дитини зі своєю мамою або з батьком; рішення органу опіки про підтвердження місця проживання дитини з мамою або з татом,

– пояснила Аніщенко.

Вона додала, якщо один з батьків перешкоджає поїздці за межі країни, отримати дозвіл на виїзд дитини без згоди батька допоможе суд, куди направляється позов. Радять подавати позовну заяву заздалегідь – мінімум за пів року, а ще краще за рік до дати передбачуваної поїздки, тому що процедура розгляду справи в первинної інстанції займає певний час.

Для того, аби виїхати з дитиною за кордон потрібно зібрати чимало документів / Фото Pixabay

Тетяна Коренчук, адвоката ЮК L.I.Group, додає, що за кордон діти виїжджають з документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи та дає право на виїзд з України й в'їзд в Україну. Тобто, для отримання "закордонного паспорта", як його звикли називати, для дитини, що не досягла 16 років віку, дитина повинна бути передусім громадянином України. У випадку, коли обидва батьки дитини громадяни України та дитина народилася на території України, жодних питань щодо громадянства дитини не виникає.

Якщо на момент народження дитини хоча б один з батьків не був громадянином України, для отримання закордонного паспорта необхідно, додатково до інших документів, надати довідку про отримання дитиною громадянства України. Така довідка видається ДМС за місцем реєстрації батька-громадянина України або консульством України в країні народження дитини,

– каже Коренчук.

Якщо ж свідоцтво або документ про народження дитини було видано іноземними уповноваженими установами за кордоном, знадобиться легалізація та нотаріально завірений переклад на українську мову такого документу.

Вікторія Новохатько, керівниця відділу судової практики KODEX, пояснила, дитина, яка є іноземцем, один із батьків якої є громадянином України, а другий – іноземцем, реєструється громадянином України за клопотанням того з батьків, який є громадянином України. Якщо дитина народилась на території України, їй видають свідоцтво про народження.

При цьому свідоцтво про народження дитини підтверджує лише юридичний факт реєстрації народження та не є підтвердженням отримання дитиною громадянства України. Саме тому для оформлення закордонного паспорта дитини необхідно отримати довідку ДМС про громадянство. Довідка, видана ДМС, підтверджує громадянство дитини, яке відповідно буде зазначене в закордонному паспорті,

– говорить Новохатько.

Для отримання такої довідки один за батьків, який є громадянином України, має звернутися до ДМС та подати наступні документи:

заяву;

дві фотокартки дитини, якщо їй виповнилося 7 років;

копію свідоцтва про народження дитини;

копію паспорта громадянина України, що підтверджує перебування одного з батьків дитини у громадянстві України;

заяву самої дитини, якщо їй вже виповнилось 14 років;

декларацію про те, що дитина є особою без громадянства;

копію документа, який підтверджує перебування одного з батьків дитини у громадянстві іншої держави.

Строк видачі довідки про отримання дитиною громадянства України може тривати до трьох місяців.

Які потрібні документи, щоб виїхати за кордон з дитиною

Катерина Аніщенко детально розповідає, що стосується переліку документів для оформлення закордонного паспорта дитині то знадобиться:

оригінал свідоцтва про народження дитини;

якщо хоча б один з батьків не був громадянином України на момент народження дитини – довідка про отримання дитиною громадянства України;

якщо свідоцтво або документ про народження було видано установами невизнаних Україною країн і регіонів (Косово, Автономна Республіка Абхазія, Автономна область Південна Осетія, ОРДЛО, АР Крим в складі РФ) – може знадобитися звернення до суду для встановлення факту народження і отримання громадянства України;

паспорт громадянина України у вигляді карти (для особи, яка досягла 14-річного віку);

індивідуальний податковий номер фізичної особи (за наявності);

документ, що засвідчує особу законного представника та документ, що підтверджує повноваження законного представника (крім випадків, коли законним представником є ​​один з батьків);

заява від одного з батьків (формується на місці подачі заяви на видачу закордонного паспорта);

обов’язкова наявність оригіналів паспорта громадянина України;

у разі якщо ПІБ матері або батька не збігаються зі свідоцтвом про народження, додатково надаються документи, що підтверджують факт зміни ПІБ (свідоцтво про шлюб, про розлучення, про зміну прізвища тощо);

документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати; як правило оплата проводиться на місці через термінали самообслуговування.

Треті особи можуть супроводжувати дитину тільки тоді, якщо у них є довіреність від батьків / Фото Pixabay

Якщо заявник не отримав паспорт протягом місяця з дня його оформлення він повертається до відповідного територіального органу / територіального підрозділу ДМС для зберігання. Якщо заявник не отримав паспорт протягом року з дня його оформлення він знищується.

Таким чином при наявності необхідних документів, згідно з переліком вище, процедура виїзду дитини за кордон і процедура отримання паспорта не повинна у вас викликати безліч проблем,

– каже Аніщенко.

Що стосується того, чи можуть треті особи супроводжувати дітей у закордонних поїздках – то варто пам’ятати, що вони можуть це робити лише за наявності необхідних документів. Так треті особи, зокрема бабуся та дідусь, можуть виїхати з дитиною за кордон за нотаріально посвідченою згодою обох її батьків.