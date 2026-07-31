Куди поїхати на море з дітьми у серпні: 3 напрямки, де комфортно буде всім

Багато українців планують відпустку саме на серпень. У цей час діти ще мають канікули, море вже добре прогріте, а більшість курортів пропонує максимум розваг. Водночас саме наприкінці літа туристи зіштовхується з іншими проблемами – натовпами, спекою та високими цінами. Саме тому до вибору напрямку для сімейної відпустки варто підійти особливо уважно.

Якщо обрати правильне місце, можна поєднати комфортний пляжний відпочинок із цікавими екскурсіями або іншими розвагами для дітей будь-якого віку. 24 Канал розповідає про 3 напрямки, які чудово підійдуть для відпочинку на морі з дітьми у серпні.

Куди поїхати з дітьми на море у серпні?

1. Острів Родос у Греції

Родос – це ідеальне поєднання пляжного відпочинку із можливістю цікаво провести час усією родиною. Тут є багато історичних місць, цікаві екскурсії на корабликах тощо. Родини можуть відвідати один із найбільших аквапарків Греції, долину Метеликів або прогулятися середньовічним Старим містом Родоса.

У серпні морська вода прогрівається приблизно до +27 градусів, тож можна годинами купатися на пляжах мальовничих бухт. Для дітей найкраще підійдуть спокійні пляжі східного узбережжя – Фаліракі та Колімбія. Готелі у самому місті Родос краще не обирати, бо тут на пляжах може бути дуже вітряно.

Неймовірний колір води на Родосі / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

2. Болгарія

Болгарія – це, мабуть, найпопулярніша країна серед українців для відпочинку з дітьми. Великою перевагою є те, що до неї можна доїхати автобусом і не потрібно робити ніякі пересадки. З дітьми такий варіант для багатьох є значно зручнішим.

Крім того, Болгарія підходить для відпочинку з малечею через свої довгі піщані пляжі, пологий захід у воду і тепле море. Готелі тут є на різний гаманець – від дорогих зі системою all inclusive і аквапарками до дешевших трохи далі від пляжів.

Широкі пляжі у Болгарії / Фото Depositphotos

3. Туреччина

Майже всі великі курорти Туреччини мають готелі, орієнтовані саме на родинний відпочинок: із дитячими басейнами, мініклубами та окремими меню. Тут батькам не треба витрачати зайві гроші на усі дитячі "хочу", бо на території готелю вже все включено. Також не треба думати про те, чим зайняти дітей, адже тут для цього є аніматори.

Якщо хочеться уникнути надмірної спеки, краще обирати Егейське узбережжя – Бодрум або Мармарис. Любителям теплого моря більше підійде регіон Анталії.

Діти у басейні / Фото Depositphotos

Відпочинок з дітьми може бути комфортним для всіх, головне – правильно брати країну і готель.