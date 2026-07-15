Куди поїхати українцям на море у липні: ця бюджетна країна здивує цінами

Якщо хочеться провести тиждень відпустки у Європі, але популярні напрямки не вписуються у бюджет, варто звернути увагу на менш розрекламовані курорти.

Високі ціни на житло, авіаквитки й туристичні збори роблять відпочинок в багатьох відомих містах дедалі дорожчим, пише Travel Off Path. Втім, існує місце, де можна поєднати історичну атмосферу, море та відносно доступні ціни.

Одним з таких напрямків є болгарський Несебр, який часто порівнюють з середземноморськими курортами.

Чому варто звернути увагу на Несебр?

Болгарія рідко входить до переліку найпопулярніших напрямків для літнього відпочинку в Європі. Та якщо столиця може сподобатися не всім, то узбережжя Чорного моря має набагато більші шанси.

Несебр – стародавнє місто з середземноморським характером. Його заснували греки ще у VI столітті до нашої ери. Старе місто займає невеликий острів, який з материком з’єднує вузька дамба. Завдяки цьому Несебр легко запам’ятовується з першого погляду.

Історичний центр міста входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО й поєднує різні епохи – грецьку, римську, візантійську та болгарську.

Туристи люблять влаштовувати Несебром неспішні прогулянки вузькими брукованими вулицями Старого міста. Серед найвідоміших пам’яток тут – церква Христа Пантократора з цегляною кладкою та церква Святої Софії.

Біля старого міста розташований невеликий пляж Буна, де можна купатися. Болгарське узбережжя відоме широкими піщаними пляжами та чистою водою.

Для спокійнішої атмосфери варто обирати Саут-Біч, що розташований неподалік Старого міста. Сюди можна дістатися пішки через дамбу. Пляж має широку смугу золотого піску, пологий вхід у море та красивий краєвид.

За кілька хвилин їзди можна побачити Сонячний Берег – один з найвідоміших курортів Болгарії. Тут багато готелів, ресторанів, барів та пляжних клубів. Вартість проживання стартує від 70 – 100 доларів.

Зупинитись у Старому Несебрі можна за 45 – 80 доларів за ніч у гостьовому будинку. Місто стає особливим ввечері, коли відкриваються місцеві таверни.

Туристам тут радять скуштувати традиційні болгарські страви та чорноморську рибу. Повноцінний обід з трьох страв разом з напоєм коштуватимуть 35 доларів.

Як виглядає вечеря у Болгарії: дивіться відео

Болгарія – це чудовий популярний туристичний напрямок з доступними цінами, чарівними пейзажами та безлюдними пляжами. Завдяки цьому Болгарію навіть називають "новою Майоркою".