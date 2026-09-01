Віза, житло, транспорт і не тільки: що варто знати перед першим відпочинком на Балі

Перед поїздкою на Балі варто заздалегідь подбати не лише про квитки та валізу. У матеріалі розповідаємо, які документи потрібно оформити, де краще шукати житло для тривалого перебування, який район острова обрати, як пересуватися Балі, подбати про зв'язок і де купувати продукти.

Своїми порадами поділилася блогерка rbchnka, яка вже вдруге переїхала на Балі та зібрала чекліст для тих, хто вперше приїжджає на острів.

Які документи потрібно оформити перед поїздкою?

Перш за все блогерка радить заздалегідь подбати про туристичну візу. Стандартна віза розрахована на 30 днів і коштує 35 доларів. За необхідності її можна продовжити ще на 30 днів. Оформити туристичну візу можна онлайн на сайті міграції.

Ще один документ, про який потрібно пам'ятати перед поїздкою, arrival card. Її потрібно заповнити за 3 дні до подорожі. Після цього турист отримує QR-код, який необхідно відсканувати під час виходу з аеропорту. Ще до вильоту блогерка радить встановити застосунки Grab або GoJek. Вони знадобляться вже після прибуття: через них можна викликати таксі та замовляти їжу.

Що треба знати перед відпочинком на Балі / інстаграм rbchnka

Який район Балі обрати для відпочинку?

Блогерка виділяє 3 основні райони, з яких радить почати знайомство з Балі: Uluwalu, Canggu та Ubud. Uluwalu вона радить розглянути насамперед через пляжі. За її словами, саме тут можна знайти красиві локації з пляжами, які виглядають "як з картинки".

Canggu підійде тим, хто хоче більше спілкування та активного відпочинку. Блогерка описує цей район як ком'юніті з цікавими закладами та красивими заходами сонця. Ubud є серцем Балі. Тут є джунглі, водоспади та багато природної краси.

Вибір житла, своєю чергою, залежить від того, наскільки довго турист планує залишатися на острові. Якщо поїздка тривала, на місяць або більше, варто шукати віллу через Facebook Marketplace. Там можна знайти значно нижчі ціни. Для тих, хто має менше часу та хоче встигнути дослідити весь острів, рекомендується Airbnb.

Що потрібно знати про транспорт, гроші та зв'язок?

Після приїзду на Балі туристи можуть орендувати байк. Разом з орендою обов'язково варто оформити страховку та завжди користуватися шоломом. За їзду без нього можна отримати штраф. Повна заправка байка вийде не дорого, максимум 250 гривень – і цього вистачає, щоб об'їхати весь острів.

Не менш важливим після приїзду є питання мобільного зв'язку. Для цього можна придбати SIM-карту Telkomsel – саме її блогерка називає найкращим варіантом за тарифом. Інший варіант скористатися eSIM. Для цього можна встановити відповідний застосунок і поповнювати рахунок онлайн.

Які заклади на Балі рекомендує блогерка?

Для тих, кому потрібні звичайні покупки, підійдуть супермаркети Pepito та Festive. Також дівчина поділилася назвами закладів, які їй сподобалися: