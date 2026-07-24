Відпочинок в Аркадії у 2026 році: скільки коштують пляжі, їжа та розваги

Літо традиційно повертає до життя узбережжя Одеси, а Аркадія знову залишається одним із найпопулярніших місць для відпочинку. Однак цього року туристам доводиться враховувати не лише ціни на пляжні послуги, а і питання безпеки.

Попри повномасштабну війну, Аркадія продовжує приймати відпочивальників з різних регіонів України. Тут працюють пляжі, ресторани, клуби, аквапарк і численні заклади харчування. Водночас для багатьох туристів важливими залишаються не лише комфорт і сервіс, а і наявність укриттів та рятувальників. Саме тому під час вибору місця для відпочинку дедалі частіше звертають увагу не тільки на вартість шезлонгів, а і на рівень безпеки. Про усі деталі розповіли журналісти "Новини LIVE".

Скільки коштує відпочинок на популярних пляжах Аркадії?

Одним із найбільш відвідуваних пляжних комплексів залишається Red Line. Тут облаштовано як платну, так і безкоштовну зону. Відпочивальники можуть залишитися на власному рушнику або скористатися платними послугами. Оренда шезлонга коштує від 500 гривень.

Вігвам для двох обійдеться приблизно у 1200 – 1300 гривень, а ліжко або намет для компанії із чотирьох осіб від 2200 до 3000 гривень. До вартості входять матрац, рушник, парасолька, можливість скористатися душем та доступ до дитячої зони. Водночас під час оренди потрібно залишити заставу у розмірі вартості послуги.

Дорожчий формат відпочинку пропонує комплекс ITAKA. Тут шезлонги коштують від 700 до 1000 гривень, бунгало та ліжка 3000 – 3500 гривень, а відпочинок у VIP-зоні може коштувати до 10 тисяч гривень за день. Ще один популярний комплекс Ibiza. Вартість шезлонгів тут становить 600 – 1000 гривень, VIP-шезлонг біля басейну 1000 – 1400 гривень, ліжка для двох 2500 – 3500 гривень, а великі майданчики та бунгало для компаній можуть коштувати від 3000 до 7000 гривень. Додатково оплачуються рушник (200 гривень) і камера схову (100 гривень).

Для тих, хто віддає перевагу більш спокійному відпочинку, працює пляж "Кокос", де замість піску галькове узбережжя. Тут оренда шезлонга з матрацом і парасолькою коштує 500 гривень, а бунгало для чотирьох осіб 1700 гривень.

Які умови та заходи безпеки пропонують пляжі?

Окрім вартості відпочинку, пляжні комплекси відрізняються рівнем сервісу та облаштування. На території Red Line є пандуси, дерев'яні доріжки, дитячий майданчик, роздягальні та туалети. Душем можуть користуватися лише ті, хто орендував шезлонг або бунгало. Також на пляжі щодня працюють троє рятувальників.

Під час повітряної тривоги відвідувачі можуть перейти до укриття, яке розташоване приблизно за 50 метрів від узбережжя. Воно обладнане пандусами, має освітлення, гарячу воду, запаси їжі та напоїв, дитячу зону і засоби пожежогасіння. Укриття розраховане приблизно на 500 людей.

У комплексі ITAKA також є пандуси, басейн, джакузі, душові, тренажери та роздягальні. Поряд є укриття, однак воно значно менше і може одночасно прийняти близько 20 людей. На пляжі "Кокос" працює рятувальний пост, а неподалік розташований мобільний медичний пункт. Найближче укриття знаходиться приблизно за 300 метрів від узбережжя.

Скільки доведеться заплатити за їжу та розваги?

Окрім витрат на пляжний відпочинок, туристам варто врахувати і вартість харчування. Шаурма в Аркадії коштує від 250 гривень. Гарячі страви в місцевих закладах приблизно 230 – 245 гривень, а повноцінний обід разом із напоєм обійдеться орієнтовно у 400 – 500 гривень на одну людину.

На самому пляжі також працюють продавці, які пропонують популярні літні перекуси. Варена кукурудза коштує 120 гривень, медова пахлава 100 гривень, бичок 200 гривень, а таранка 150 гривень. Окремою розвагою залишається аквапарк Hawaii. Денний квиток для дорослих коштує від 1300 гривень у будні та 1500 гривень у вихідні.

Для дітей зростом до 140 сантиметрів ціни становлять від 1000 гривень у будні та 1400 гривень у вихідні. Аркадія і надалі пропонує різні формати відпочинку: від безкоштовного перебування на власному рушнику до преміального сервісу з бунгало, басейнами та VIP-зонами. Водночас під час вибору пляжу варто звертати увагу не лише на ціни, а і на наявність укриття, рятувальників та базової інфраструктури, адже ці фактори залишаються важливими навіть у розпал курортного сезону.