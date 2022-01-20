Від неймовірної природи до релаксу: чим зайнятись та що подивитись у Яремче

Яремче – один із найпопулярніших карпатських курортів у будь-яку пору року. Це ідеальний варіант для тих, кому хочеться піти в гори, але з комфортом.

Взимку, окрім традиційного катання на лижах, можна відсвяткувати Новий Рік та Різдво в справжніх гуцульських традиціях. Та й улітку для туристів знайдеться безліч місць, щоби якісно відпочити та насолодитись мальовничими околицями. А опісля – зануритись у цілковитий релакс.

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Тож ми пропонуємо вашій увазі перелік найцікавіших місць у Яремче.

Водоспад Пробій

Цей каскадний водоспад на річці Прут – "родзинка" міста. Це один із найповноводніших водоспадів Карпат. Його висота становить 8 метрів. Тут є на що подивитися, і є де зробити яскраві фото.



Водоспад пробій / Фото Romantik Spa Hotel

Різноманітні ярмарки

У Яремче діють два сувенірні ринки, на яких можна віднайти цікаві атрибути гуцульської культури й побуту:

сувенірний ринок – вул. Свободи 278/1.

сувенірний ринок – вул. Петраша, 2б.

Останній розташований одразу поряд із водоспадом Пробій. На сувенірному ярмарку можна придбати вироби місцевих майстрів. Чого там тільки немає – цілющі гірські трави, карпатський чай, мед і горіхи, керамічний посуд, вишиванки на будь-який смак, вироби з вовни й дерева, ягідні вина й багато-багато іншого.



Гуцульський Ярмарок у Яремче / Фото "Сегодня"

Скелі Довбуша

Це місце – група древніх скель химерної форми – має унікальну, магічну атмосферу. Скельно-печерний комплекс розташований на висоті 668 метрів над рівнем моря.



Скелі Довбуша з висоти пташиного польоту / Фото Vidviday

Сюди легко дістатися, тому насолодитися казковим гуцульським лісом може навіть сім'я з маленькими дітьми.

Унікальний скельний комплекс назвали на честь легендарного опришка Олекси Довбуша (український Робін Гуд). За легендою, у XVII – XVIII столітті в цих скелях таборували опришки, які використовували печери під сховище.

Пройшовши скелі, можна піднятися на найближчу гору Маковицю, звідки відкривається панорамний вид на селище.

Де можна розслабитись у Яремче

Після всіх активностей, звісно, ваш організм потребує якісного відпочинку. У Яремче ви можете відпочити в гарячих чанах із різними травами. Місцеві переконані, що це навіть допоможе вам омолодитись на 5 років.

Для тих, хто обожнює комфорт – вам пропонують відвідати термальні басейни та спа. Чудовим місцем для відпочинку є спа комплекс у готелі Romantik Spa. Там гості готелю мають можливість безкоштовно:

проводити час у термальних басейнах із гідромасажем;

відпочивати в саунах і парних;

загартовуватися в льодовій кімнаті й холодній купелі;

а також користуватися послугами масажиста й косметолога.

А у відкритому спа-басейні ви можете плавати в будь-яку пору року – взимку не відчувається холоду, оскільки встановлена необхідна температура води й, відповідно, відбувається гармонія температури тіла, води й повітря. А зручні шезлонги дозволять приймати сонячні ванни влітку.



Відкритий басейн у Romantik Spa Hotel / Фото Romantik Spa Hotel

Ба більше, вода в басейнах – мінеральна й має високий вміст магнію, йоду та солі. Про це розповів засновник фестивалю Winter Romantik Fest та власник Romantik Spa Hotel Іван Гаврон.

Найважливіша складова для спа – це температура води. Тому що спа – це насамперед про воду та водні процедури. 99% людей, які приїжджають і кажуть "вау, нарешті з'явився готель, у якому реально хочеться відпочивати, насолоджуватись та оздоровлюватись одночасно",

– поділився Гаврон.

Головне у відпочинку в Карпатах – це культура, переконаний він. Це й українська пісня, і смачна їжа, і якісний відпочинок.

"Вся ця культура, якою наповнена Яремчанщина – на високому рівні. Це все має дуже велике значення для людей", – підсумував Гаврон.