Від 18 євро у два боки: лоукостер Wizz Air продає дешеві квитки з Одеси до Абу-Дабі

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air запустила польоти з Абу-Дабі до українського міста Одеса. Перший рейс "дочка" Wizz Air Abu Dhabi виконала 7 жовтня.

Зараз лоукостер пропонує надзвичайно дешеві квитки за цим напрямком. Тож, не зволікайте, бронюйте!

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Вартість авіаквитків

Найдешевші квитки на ці рейси до кінця року коштували від 969 гривень в один бік. Однак зараз, на різні дати грудня, можна забронювати квитки всього за 18 євро (498 гривень) за маршрутом Одеса – Абу-Дабі – Одеса.

Вони включають перевезення лише ручної поклажі з габаритами 40х30х20 сантиметрів і вагою 10 кілограмів.

Забронювати найдешевші квитки можна на сайті Wizz Air, а також радимо користуватися Timetable від Wizz Air або сервісом Kiwi.

Розклад рейсів

Полетіти за цим напрямком можна один раз на тиждень – щочетверга. Проте з 19 грудня рейси здійснюватимуться ще й в неділю.

Абу-Дабі 12:50 – Одеса 16:10

12:50 – 16:10 Одеса 16:45 – Абу-Дабі 23:30

Умови в'їзду до Абу-Дабі

Вакцинований турист, який планує в'їхати на територію Абу-Дабі, повинен:

перед поїздкою надати на сайті або в додатку Федерального управління з питань ідентифікації та громадянства сертифікат про вакцинацію;

перед посадкою на рейс до Абу-Дабі пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до вильоту;

прибулі з країн "зеленої зони", зобов'язані на 6 день після прибуття пройти повторне тестування;

ті, хто прибуває з інших країн, повинні здати повторні тести на 4 і 8 день перебування в Абу-Дабі.

Невакциновані мандрівники, які приїжджають до Абу-Дабі з держав "зеленої зони", мають пройти ПЛР-тест після прильоту та на 6 і 9 день перебування. Прибулі з інших країн зобов'язані вирушити на 10-денний карантин.