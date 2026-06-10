Казкове весілля Дуа Ліпи: який італійський острів став популярнішим за озеро Комо

Триденне розкішне весілля британської співачки Дуа Ліпи та актора Каллума Тернера в Палермо спричинило справжній туристичний бум. Інтерес мандрівників до італійського острова злетів до небес, залишивши позаду навіть багаторічного лідера — озеро Комо.

Неймовірний ажіотаж навколо Сицилії підтверджують останні статистичні дані пошукових систем, пише Euronews. Ця подія миттєво змінила туристичну карту Італії, адже тепле середземноморське повітря, старовинна архітектура та зірковий флер зробили свою справу.

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Чому Сицилія стала такою популярною?

За даними туристичних експертів, у 2026 році Сицилія офіційно перевершила за популярністю озеро Комо. Цифри дійсно вражають: за останній місяць кількість пошукових запитів Google щодо озера Комо сягнула 225 тисяч, що на 7% менше, ніж попереднього року. Водночас Сицилія за той самий період зібрала неймовірні 2,4 мільйона запитів.



Весілля Дуа Ліпи та Каллума Тернера підвищило інтерес до Сицилії / Фото Unsplash Sam Ferrara

Де саме зупинялися зірки під час святкування?

Для свого відпочинку на острові Дуа Ліпа обрала розкішну віллу Іджеа в Палермо. Це п'ятизірковий готель у стилі модерн із захопливим видом на Середземне море. Велика будівля виглядає як справжній середньовічний палац. Після поширення чуток про місце проведення свята пошукові запити в Google щодо цього готелю зросли на 306% за останні 90 днів.

Villa Igiea's stately facade and detailed decorations combine to showcase the fullest expression of Palermo's distinctive Liberty style.#RoccoForteHotels #RoccoForte #Sicily #VillaIgiea pic.twitter.com/chtJZO1f4a — Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel (@RF_VillaIgiea) November 4, 2021

Чим вразило весілля Дуа Ліпи та Каллума Тернера?

Деякі іноземні видання вже охрестили це дійство весіллям року. Триденне святкування розпочалося в п'ятницю, 5 червня, в історичному центрі Палермо з двох гучних вечірок. Кульмінація настала в суботу, 6 червня о 17:00. В одній із найпрестижніших резиденцій Сицилії – віллі Вальгуарнера – молодята промовили свої обітниці в альтанці.

Романтичну атмосферу доповнив сам Елтон Джон, який заспівав для закоханих свій хіт "Your Song". Гостей частували вишуканими стравами, які приготував мішленівський шеф-кухар Тоні Ло Коко. Інтерес до вілли Вальгуарнера миттєво зріс: кількість пошукових запитів щодо неї за останній тиждень підскочила на 277%.

Святкування також включало заходи в Палаццо Ганджі. Пошукові запити щодо цієї локації зросли на 199% за останній тиждень.

Чим обернулася зіркова приватність для місцевих жителів?

Свято проходило під посиленою охороною. Служба безпеки використовувала системи РЕБ для боротьби з дронами, а всі працівники та постачальники були змушені підписати угоди про конфіденційність, які передбачають високі штрафи. Будь-яка фото- та відеозйомка на місці події була суворо заборонена.

Заради безпеки вулиці Палермо перекрили для звичайних людей з 6:00 ранку за місцевим часом у четвер до півночі суботи. Це викликало неабиякі суперечки серед місцевих жителів. Ввечері 5 червня обурені мешканці розвісили біля місця проведення плакати з протестами "Місто не здається в оренду".

Що відомо про історичні локації весілля?

Вілла Іджеа має багату та славетну історію. У минулому в цьому розкішному палаці неодноразово зупинялися члени королівських родин та світові зірки Голлівуду.

Інша важлива локація свята – Палаццо Ганджі – є приватною резиденцією. Доступ до неї суворо обмежений для сторонніх осіб. Потрапити всередину можна лише в межах екскурсій з гідом, за попередньо заброньованими зустрічами або під час спеціальних заходів.