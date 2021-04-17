Версальський палац заговорив українською: деталі

У французькій колишній резиденції французьких королів Версальському палаці запрацював україномовний аудіогід.

В ОП наголосили, що працювали над цим дев’ять місяців. Для того, щоб після закінчення карантинних обмежень всі охочі відвідувачі Версальського палацу змогли почути екскурсію українською мовою.

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Це вже наш чотирнадцятий україномовний аудіогід, і до кінця року ми плануємо запуск ще щонайменше семи аудіогідів,

– сказала перша леді України Олена Зеленська.

Над аудіогідом працювали перекладачка Ірина Дмитришин та актори дубляжу Юрій Сосков і Марина Локтіонова.