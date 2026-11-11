+30 градусів і тропічні зливи: що насправді чекає туристів на Балі взимку

Коли в Україні настає холодна пора року, деякі туристи починають шукати напрямки, де можна насолодитися теплом і сонцем. Одним із таких місць традиційно залишається індонезійський острів Балі. Проте є нюанс: календарна зима в Україні збігається тут із сезоном дощів, який може зіпсувати плани на пляжну відпустку.

Мандрівники часто вагаються, чи варто летіти на Балі у грудні, січні або лютому. Адже красиві фотографії острова із сонячними пляжами та блакитною водою не завжди відповідають погодним умовам у цей період. Українка @aleksa.meow, яка провела на Балі дев'ять місяців, поділилася власними спостереженнями та розповіла, чому не вважає дощовий сезон перешкодою для подорожі.

Чи справді взимку на Балі постійно йдуть дощі?

Насамперед варто розібратися, що означає сезон дощів на Балі. На відміну від України, Індонезія не має звичних чотирьох пір року. Клімат тут поділяється переважно на сухий і вологий сезони, а температура повітря залишається теплою протягом усього року.

За інформацією офіційного туристичного порталу Indonesia Travel, сухий сезон на Балі зазвичай триває з квітня до жовтня, тоді як дощовий охоплює період із листопада до березня. При цьому погода може відрізнятися залежно від конкретної місцевості та висоти над рівнем моря.

Сезон дощів на Балі – це не кілька місяців безперервних опадів. У цей період можливі як сонячні проміжки, так і сильні тропічні зливи. Водночас грудень, січень і лютий належать до найбільш вологих місяців року, тож повністю ігнорувати прогноз погоди не варто.

Якщо тут сезон дощів, то це не означає, що тут холодно. Температура тут у середньому +30 градусів, тому холодно точно не буде. Не дарма так багато туристів прилітають сюди зимувати. Бувають повністю сонячні дні, а бувають дні, коли падає дощ, але він не сильно заважає, а радше додає особливої атмосфери,

– розповіла мандрівниця.

Теплий одяг для зимової відпустки на Балі навряд чи знадобиться, а от легкі речі з натуральних тканин і захист від дощу будуть доречними.

Чим приваблює Балі в сезон дощів?

Попри менш передбачувану погоду, зимові місяці мають свої переваги.

Острів стає особливо зеленим. Одна з головних особливостей Балі в сезон дощів – пишна тропічна рослинність. Завдяки регулярним опадам рисові тераси, джунглі, сади та численні зелені схили стають ще насиченішими за кольорами. Це особливо помітно в центральній частині острова, зокрема в районі Убуда.

Водоспади стають повноводнішими. Після рясних опадів вони отримують більше води, тому стають потужнішими та видовищнішими. Серед відомих природних локацій острова – водоспади Тегенунган, Секумпул і Баньюмала. Вони приваблюють мандрівників високими потоками води, оточеними густою тропічною рослинністю.



Водоспад Тегенунган / Фото Andy Loeber

Однак після сильних злив стежки можуть бути слизькими, а біля водойм і на спусках потрібно бути особливо обережними. Доступ до окремих природних об'єктів також може тимчасово обмежуватися через небезпечні умови.

Відпочинок на Балі – це не лише про океан і пляжі. На острові є старовинні храми, традиційні села, місцеві ринки, кавові плантації тощо. Тому навіть якщо частину дня йтиме дощ, туристам буде чим зайнятися. Наприклад, можна відвідати храм Тірта-Емпул, познайомитися з традиціями місцевих жителів, спробувати індонезійські страви або провести кілька годин у спа.

Саме різноманітність відпочинку робить острів привабливим для тих, хто планує провести тут не лише кілька днів, а й цілу зиму.

Що треба знати по сезон дощів на Балі: відео

Які недоліки має відпочинок на Балі взимку?

Попри переваги, сезон дощів має й очевидні мінуси, про які туристам краще знати заздалегідь. Передусім це висока вологість повітря. Через поєднання спеки та вологи погода може здаватися важчою для тих, хто погано переносить тропічний клімат. Одяг довше сохне, а після прогулянок під сонцем відчувається ще більша задуха.

Інша проблема – сильні опади. Іноді зливи можуть бути настільки інтенсивними, що пересування островом стає складнішим. У туристичних районах можливі локальні підтоплення, затори та перебої з електропостачанням.

Також варто враховувати стан океану. Під час несприятливих погодних умов море може бути неспокійним, а поїздки човнами та поромами – менш передбачуваними. Тому якщо туристи планують відвідати сусідні острови, їм варто перевіряти погодні умови та повідомлення перевізників перед виїздом.

Однак українка переконана, що сезон дощів не повинен відлякувати туристів.

Як на мене, то боятися нічого. Я обожнюю Балі взимку. Цей острів займає окреме місце у моєму серці,

– поділилася мандрівниця.

Головне – не планувати кожен день відпустки надто щільно, залишати час на зміну маршрутів і стежити за прогнозами погоди.