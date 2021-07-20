На узбережжя Азовського моря підтягнули будівельну техніку: вона зачищає пляж від мертвих медуз

У Приморському Посаді помітили важку будівельну техніку на узбережжі. Вона розчищає пляж від тіл мертвих медуз, які заважають відпочивальникам зайти у воду.

Зачистку виконують грейдером. Відео "прибирання" зафільмували відпочивальники.

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Як позбуваються медуз на узбережжі

Берег курортного села у Мелітопольському районі завалений медузами, як і все узбережжя Азовського моря. Щоб почистити пляж влада застосувала грейдер. Наскільки дієвим буде таке "прибирання" – покаже час та кількість відпочивальників на курорті.

Як позбуваються медуз: відео

Від нашестя Чорноморських медуз в Азовське море потерпають усі курортні селища на узбережжі Запорізької області. Нещодавно відпочивальники в Лазурному та Кирилівці скаржилися, що вода в морі нагадує кисіль. Від морських жителів потерпають й діти – одна дівчинка отримала жахливі опіки.

Але фахівці Інституту рибного господарства та екології моря запевняють, що ситуація – цілком природна, а збільшення кількості медуз пов’язана з їхнєю міграцією з Чорного до Азовського моря.