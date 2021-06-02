В Україну розпочне літати новий лоукостер: відомо про перший рейс

В Україну розпочне літати німецький лоукостер Eurowings. Перший рейс з Дюссельдорфа до Києва відбудеться 1 вересня.

Літатимуть три рази на тиждень – щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці. Ціна на квиток з Дюссельдорфа до Києва становить від 49,99 доларів в одну сторону за тарифом Basic.

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З Дюссельдорфа літак рушатиме об 11:30 з прибуттям у Київ о 15:10. Зворотній рейс з Києва планується о 15:55 з прибуттям у Дюссельдорф о 17:40.

Він включає перевезення одного предмета ручної поклажі, яка не перевищує 55х40х23 сантиметрів, а вага 8 кілограмів.

Якщо ручна поклажа пасажира буде перевищувати вагу, його оштрафують на 55 доларів біля виходу на посадку. За 9 доларів пасажир може докупити послугу пріоритетної посадки. Вона дає можливість взяти в салон літака друге місце ручної поклажі з габаритами до 40х30х10 сантиметрів.

Реєстрацію на рейси Eurowings проходитиме через Інтернет. Однак якщо пасажир купить найдешевший квиток, то реєстрація на стійці в аеропорту обійдеться в 3-5 євро.