Новому українському лоукосту Bees Airline надали права на 29 маршрутів: куди літатиме

Перший рейс нова українська авіакомпанія Bees Airline виконала 18 березня 2021 року. Це був чартерний рейс з Києва до Шарм-ель-Шейху.

Тепер Державіаслужба України дозволила лоукосту розпочати польоти за 16 чартерними й 13 регулярними маршрутами. Рейси здійснюватимуться з 22 березня.

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Регулярна мережа з Києва включатиме польоти до Бургасу, Іракліону, Родосу, Батумі, Араксосу, Аліканте, Барселони, Тирани, Варни й Ларнаки. Також авіакомпанії дозволили запустити регулярні рейси з Одеси до Тбілісі і Єревану, та зі Львова до Єревану.

Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбас, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.

Крім того, Державна авіаслужба дозволила Bees Airline здійснювати чартери з регіональних аеропортів України:

зі Львова до Марса-Алам, Хургади, Спліту, Анталії, Тівату

до Марса-Алам, Хургади, Спліту, Анталії, Тівату з Одеси в Анталію

в Анталію з Харкова до Анталії і Тівату

до Анталії і Тівату з Кривого Рогу до Тівату

Зараз лоукост вже розпочав чартерні рейси з Києва і Львова до Єгипту. На пресконференції 19 березня керівництво авіакомпанії анонсувало запуск регулярних рейсів ближче до травневих свят в Грузію і Вірменію.

Що відомо про Bees Airline?

Авіакомпанія була зареєстрована наприкінці 2019 року. Згідно з відкритими даними, власником є український підприємець Сергій Смирний. На сьогодні з авіаперевізником працюють туроператори TPG та TEZ TOUR.



Новий український лоукост Bees Airline / Фото: Kyiv Sikorsky Airport

Пресслужба аеропорту "Київ" пише, що рейси виконуються з їхнього аеропорту, і що він є аеропортом базування Bees Airline.

На початку авіапарк Bees Airline матиме два повітряних середньомагістральних судна типу Boeing 737-800 NG на 189 місць та вже незабаром флот поповниться ще двома літаками цього типу. У 2022 році флот налічуватиме вже шість літаків.



Що відомо про авіакомпанію Bees Airline / Фото: lowcost.ua

Ціни

Цінова політика авіакомпанія має бути досить лояльною. І хоча точна вартість за квитки на ті чи інші напрямки не названа, орієнтовно можна розраховувати на 1000 – 1500 гривень за один квиток.

Ручна поклажа та багаж

Ручна поклажа розміром 55x40x23 сантиметрів та вагою 7 кілограмів – безкоштовна. За додаткову одиницю ручної поклажі доведеться доплатити 25 євро.

Починаючи з тарифу Standard дозволено провозити реєстрований багаж вагою 23 кілограми не більше 158 сантиметрів у сумі трьох вимірів. Детальніше читайте тут.