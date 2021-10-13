З українських міст до Стамбулу: Turkish Airlines організувала розпродаж – вартість авіаквитків
Джерело:lowcost.ua
Авіакомпанія Turkish Airlines влаштувала розпродаж квитків на прямі перельоти з шести міст України до Стамбулу. Вартість квитків від 129 доларів в обидва боки.
Акційні квитки можна забронювати на сайті авіакомпанії Turkish Airlines. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner та kiwi.com.
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Turkish Airlines влаштувала розпродаж квитків з України до Стамбулу
Як відомо, мінімальна ціна авіаквитків – 129 доларів туди-назад, однак, якщо скористатися сервісом skyscanner, то можна заощадити до 10 доларів.
Акційні тарифи
- Львів – Стамбул – Львів від 122 доларів;
- Харків – Стамбул – Харків від 122 доларів;
- Запоріжжя – Стамбул – Запоріжжя від 131 долара;
- Миколаїв – Стамбул – Миколаїв від 131 долара;
- Київ – Стамбул – Київ від 152 доларів;
- Одеса – Стамбул – Одеса від 158 доларів;
У вартість квитків входить багаж та харчування, а також нарахування миль Star Alliance.Увага! Акція триватиме до 21 жовтня та поширюється на рейси з 1 листопада 2021 по 27 квітня 2022 року.
Крім того, в авіакомпанії зазначили, що мінімальна тривалість подорожі становить 2 дні, максимальна – 3 місяці.
Умови в'їзду до Туреччини
Туристу, зокрема українському, для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:
- COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;
- довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;
- негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;
- експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.
Діти до 12 років звільняються від цих зобов'язань.
Крім того, для в'їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба видрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.За даними Worldometer, станом на 12 жовтня 2021 року в Туреччині виявлено 7 475115 випадків зараження коронавірусом, з них 66 368 летальних.