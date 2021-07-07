Українка на відпочинку в Єгипті дістала серйозних травм під час парасейлінгу: відео

Українка під час відпочинку в Єгипті захотіла отримати дозу гострих вражень. Вона купила у представника готелю поїздку на водному парашуті. Проте замість приємного адреналіну, отримала серйозні травми.

Інцидент стався 1 липня в Шарм Ель Шейху. Єгипетські лікарі хочуть якомога швидше доправити пацієнтку на Батьківщину.

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Що відомо про нещасний випадок в Єгипті

Мовиться про офіційну послугу, яку жінка придбала у представника 5-зіркового готелю Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*. Під час катання на водному парашуті в українки обірвався канат та її понесло у море.

Але персонал катера, який мав контролювати політ, виявився не готовим до надзвичайної ситуації. Працівники не знали, що робити, тому перегородили політ жінки. Катер слідував за здутим парашутом, ймовірно, сподіваючись таким чином швидше "виловити" клієнтку.

Через цю фатальну помилку та непрофесійність команди, вона влетіла головою в борт. Жінка отримала низку серйозних травм: порізане вухо, тріщини в хребцях, трус мозку. Медикам довелось накласти 15 швів.

Представники туроператора JoinUp намагаються допомогти, але лікарі хочуть швидше відправити туристку літаком додому, а поліція – лише знизує плечима. Ніяких компенсацій ніхто не пропонує,

– зазначила користувачка Олена Лютикова, авторка допису про цю подію.

Вона також зазначила, що нові авіаквитки додому жінці доведеться купувати своїм коштом.

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