Обід у ресторані Мішлен за ціною "МакМеню": скільки коштує день туриста у Сеулі

Подорож до Азії для багатьох українців є чимось незвичним і навіть трохи недосяжним. Довгий переліт, інша культура та невідомі ціни змушують думати, що відпочинок у таких країнах обійдеться у цілий статок. Однак Сеул може зруйнувати цей стереотип. Попри статус однієї з найрозвиненіших столиць Азії, місто пропонує чимало доступних варіантів для туристів.

Південна Корея є далеким і доволі дорогим напрямком для подорожі. Проте реальні витрати можуть приємно здивувати: українка @kristikuzenko побувала в Сеулі й розповіла, скільки грошей витратила за один день.

Скільки коштував день туристки у Сеулі?

У Сеулі можна придбати одноденний безлімітний проїзний на весь громадський транспорт, який коштує 150 гривень. Це дуже зручно, адже не потрібно оплачувати проїзд кожного разу. Крім того, такий проїзний дозволяє добряче зекономити на добиранні між різними локаціями.

Першим місцем призначення українки став унікальний Starbucks The Bukhansan Branch з неймовірним видом на гори. За матчу, тірамісу, лате і кремовий кекс вона заплатила 600 гривень. При цьому краєвиди довкола вартували цілого мільйона.

Вид у кав'ярні Starbucks The Bukhansan Branch / Фото JungHwan

Усього за 20 хвилин пішки від кав'ярні розташований дуже красивий буддійський храм Heungguksa Temple. Вхід на його територію безкоштовний, а людей практично немає, тому можна насолоджуватися атмосферою наодинці. Поруч з храмом взагалі не здається, що перебуваєш у шумному мегаполісі.

Прогулянка по району Eunpyeong Hanok Vilag, який славиться традиційними корейськими будинками, також безкоштовна. Цей район є тихішою, просторішою і менш переповненою туристами альтернативою популярним історичним селам Сеула, при цьому у традиційних будинках досі живуть люди.



Традиційна забудова У Сеулі / Фото 아삭

Обід у ресторані Mokmyeoksanbang, який тричі потрапляв до гіда Мішлен, коштував всього 350 гривень. Це навіть дешевше, ніж "Дабл Біг Тейсті Меню" у McDonald's в Україні, яке коштує близько 360 гривень. У ресторані готують всього три страви, й українка замовила пібімпап з куркою. Порція була просто гігантською.

На завершення дня дівчина поїхала у найвищий хмарочос у Південній Кореї – Lotte World Tower. Там вона піднялася на 80 поверх, аби побачити все місто з гори. До речі, вхід на оглядовий майданчик коштує 1100 гривень, але майже ніхто не знає, що на кілька поверхів нижче є кондитерська Signiel Bakery, з якої відкривається той самий вид, але без натовпу туристів. Туристка замовила тістечко з мускатним виноградом та яблучне мартіні і заплатила за це 1200 гривень.

Уже ввечері в готелі українка влаштувала собі нічний перекус з товарами з 7Eleven, які обійшлися їй всього у 200 гривень. Загалом за день мандрівниця витратила 2500 гривень.

Українка розповіла про витрати у Сеулі: відео

Досвід українки свідчить, що навіть у далекій Південній Кореї можна знайти доступну їжу, недорогі розваги та цікаві місця, які не потребують великих витрат. Тож якщо давно хотіли познайомитися з Азією, але відкладали мандрівку через страх перед цінами, саме час переглянути свої плани.