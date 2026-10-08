Українець тут буде зіркою: що це за країна, де з вами усі захочуть зробити фото

Два тижні, проведені в Індії, стали для туристки з України справжнім культурним шоком. Життя і побут тут влаштовані геть по-іншому, і багато чого може відверто здивувати європейців.

Індія – дуже колоритна країна. Користувачка тіктоку @prokkopchuk зізналася, що тут її щодня щось дивувало. Мандрівниця зібрала кілька найбільш дивних фактів і розповіла про них у відео.

Що найбільше здивувало українку в Індії?

1. В Індії усі ходять босі. Вдома і в храмі взуття знімають обов'язково, адже ці місця вважаються святими. Але й на вулиці більшість індійців також босі.

2. Вдома та у закладах харчування місцеві їдять просто руками і переважно тільки правою, бо лівою вони підмиваються у вбиральні. До речі, у туалетах тут нема туалетного паперу – лише кран і відро для гігієнічних процедур. Тож туристам, які не звикли до такого, краще завжди носити з собою серветки.

3. Якщо ви маєте білу шкіру і світле волосся, то в Індії відчуєте себе справжньою зіркою. У нетуристичних місцях до українки щодня по 5 – 10 разів підходили місцеві мешканці і просили сфотографуватися. Батьки маленьких дітей навіть запитували, чи може малеча торкнутися українки. Річ у тому, що індійці вважають, буцімто світлошкірі люди приносять удачу.

4. В Індії люди обгортають салон автомобіля плівкою і целофановими пакетами, щоб не забруднити. Це доволі дивно, бо, наприклад, у туалетах у них дуже брудно.

5. Правил дорожнього руху тут ніхто не дотримується: усі їздять як хочуть, підрізають на дорозі і постійно сигналять. При цьому пішоходи переходять дорогу будь-де і навіть не озираються.

Дивні речі, які можна побачити в Індії: відео

Чи дійсно в Індії дуже брудно?

Українка також розповіла, чи дійсно в Індії так брудно, як про це говорять. На жаль, це виявилося правдою, але усе залежить від регіону. Для багатьох індійців абсолютно нормально викидати сміття просто посеред вулиці, парку чи на пляжі. Закидані сміттям вулиці тут геть нікого не турбують.

Та що найбільше здивувало українку, так це брудні стіни у ресторанах і в будинках місцевих мешканців. Спершу вона не могла зрозуміти, звідки ці плями, але потім їй розповіли, що індійці часто витирають руки просто об стіну.

Бруд і сміття довкола дійсно впливають на враження від країни, але за кілька днів перебування в Індії українка почала менше звертати на це увагу й акцентуватися на атмосфері.