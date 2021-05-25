Україна скасовує всі авіарейси до Білорусі: список

В Україні з опівночі 26 травня 2021 року закривають авіасполучення з Білоруссю і скасовують всі рейси. Раніше між країнами виконувалося 65 рейсів на тиждень.

Що зміниться після заборони літати над Білоруссю

Раніше 4 рейси на тиждень виконувала українська компанія "Мотор Січ". Рейс відбувався за маршрутом Запоріжжя – Мінськ.

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Білоруська компанія "Белавіа" обслуговувала інші рейси:

Мінськ – Київ, 35 рейсів на тиждень;

Мінськ – Одеса, 14 рейсів на тиждень;

Мінськ – Харків, 5 рейсів на тиждень;

Мінськ – Львів, 7 рейсів на тиждень.

У зв'язку з припиненням прямого авіасполучення, а також забороною виконання будь-яких видів польотів українськими експлуатантами в повітряному просторі Білорусі, усі перераховані вище рейси будуть скасовані,

– заявили у Міністерстві інфраструктури.

Компанія "Міжнародні авіалінії України" заявила, що не виконує прямі рейси у Білорусь ще з початку 2019 року. Все через відсутність достатнього прямого трафіку між країнами. Водночас деякі рейси передбачали переліт через білоруську територію. Тому тепер маршрути змінять.

"Перегляд маршрутів стосуватиметься регулярних рейсів до Вільнюса, а також до Фінляндії (Гельсінкі, Вааса) в межах індивідуальної чартерної програми авіакомпанії", – розповіли у МАУ.

Через те, що літаки облітатимуть Білорусь, час у польоті збільшиться на 40 хвилин. У МАУ запевнили, що ціни на квитки через це не підійматимуть.



Куди не можна літати українським авіакомпаніям / Фото МАУ