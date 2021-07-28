Авіакомпанія Turkish Airlines збільшить число рейсів відразу до 5 міст України
Джерело:avianews.com
Авіакомпанія Turkish Airlines збільшить частоту польотів відразу в п'ять міст України. Новий розклад діятиме з початку серпня.
Зокрема, йдеться про польоти зі Стамбула до Києва, Харкова, Одеси, Львова та Запоріжжя. Про це повідомили avianews.com в українському представництві авіаперевізника.
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Тепер до Києва авіакомпанія здійснюватиме не 18, а 21 рейс на тиждень. При цьому перельоти під номерами TK457 / TK458, TK459 / TK460 виконує сучасний широкофюзеляжний літак підвищеної місткості Boeing 787-9 Dreamliner, в якому всі крісла оснащені екранами розважальної системи. Крім того, на борту є Wi-Fi.
Таку ж кількість рейсів Turkish Airlines виконуватиме на маршруті Одеса – Стамбул.
Зі Стамбула до Львова можна буде полетіти 10 разів на тиждень замість 8.
Частота рейсів з 5 до 7 на тиждень збільшиться за напрямками Стамбул – Харків і Стамбул – Запоріжжя.
Зазначається, що на лінії до Харкова авіаперевізник вже ввів в експлуатацію середньомагістральні авіалайнери Boeing 737 MAX, які оснащені новими салонами економ і бізнес-класу.
Turkish Airlines розвиває транзитні перевезення через новий аеропорт Стамбула. Це означає, що новими рейсами можуть скористатися як пасажири, які летять в Стамбул, так і мандрівники, яким потрібно в інші міста Туреччини, країни Америки, Європи, Азії або Африки.
Відзначимо, раніше авіакомпанія Turkish Airlines повернула бортове харчування на всі рейси з України. Це сталося в рамках чергового етапу з повернення докарантинного рівня сервісу.
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