Туристичний бум набирає обертів: який регіон світу отримає мільйони нових гостей

Попри дорожчі авіаквитки, воєнні конфлікти та зростання вартості життя, люди не відмовляються від подорожей. Але їхні звички змінюються: дедалі частіше туристи обирають напрямки ближче до дому, а не далекі перельоти.

Як пише видання Euronews, про це йдеться у звіті WTM Global Travel Report 2026, підготовленому компанією Tourism Economics. Дослідження охоплює понад 185 країн і показує, як змінюється туристичний ринок та які регіони отримають найбільше мандрівників.

Скільки людей подорожуватимуть світом у 2026 році?

За прогнозами дослідників, кількість міжнародних туристичних прибуттів із ночівлею у 2026 році сягне рекордних 1,57 мільярда. Це на 2% більше, ніж у 2025 році. Зростатимуть і витрати мандрівників: за рік вони можуть збільшитися на 9% і досягти 7,8 трильйона доларів. Ця сума охоплює витрати як міжнародних, так і внутрішніх туристів безпосередньо в місцях відпочинку.

Інтерес до подорожей залишається високим навіть за умов дорожнечі: 75% споживачів вважають щорічний відпочинок важливим пріоритетом. Але люди стають уважнішими до вибору напрямків і вартості поїздок.

Чому Європа стає одним із головних туристичних напрямків?

У 2026 році кількість міжнародних туристичних прибуттів до Європи зросте на 5%. Це вище за середньосвітовий показник. Однією з причин є те, що мандрівники дедалі частіше обирають подорожі в межах свого регіону. За прогнозами звіту, кількість таких поїздок у світі збільшиться на 3%, тоді як далекі міжрегіональні подорожі скоротяться на 3%.

На це впливають дорожче авіапаливо, вищі ціни на квитки, обмеження в роботі авіаційних хабів у країнах Перської затоки та побоювання щодо безпеки. Найбільше від цих обставин постраждав Близький Схід: кількість міжнародних туристичних прибуттів туди у 2026 році може скоротитися на 40%.

Проте Європа залишається найбільшим регіоном світу за кількістю ночівель іноземних туристів, які приїжджають на відпочинок. Цей показник у 2026 році має зрости на 4%.

Які перспективи чекають на туризм у Європі до 2032 року?

У 2027 році міжнародний туризм у світі може зрости ще на 8%. Кількість міжрегіональних подорожей збільшиться на 11%, якщо ситуація у світі стане стабільнішою. Для Європи прогнозують подальше зростання на 5%, а для Близького Сходу відновлення на 43%. Проте навіть за такого сценарію останній регіон не зможе повернутися до показників 2025 року.

Дослідники також застерігають, що нові конфлікти можуть загальмувати відновлення туристичного ринку. У довгостроковій перспективі Європа може стати регіоном із найбільшим абсолютним приростом міжнародних туристів. У період із 2026 до 2032 року кількість прибуттів сюди має збільшитися на 226 мільйонів щороку, а середньорічне зростання становитиме близько 4%.

Загалом до 2032 року кількість міжнародних туристичних прибуттів у світі може сягнути 2,2 мільярда. Цьому сприятимуть зростання доходів населення, високий інтерес до відпочинку та розширення авіаційної й готельної інфраструктури. Зростатимуть і витрати на відпочинок у Європі. У 2026 році вони можуть становити 2,05 трильйона доларів. Витрати іноземних туристів збільшаться на 11%, а внутрішніх на 8%.