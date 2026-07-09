Туристів закликають митися прямо у морі: який популярний острів пішов на такий незвичайний крок

Навіть найпопулярніші туристичні напрямки дедалі частіше стикаються з наслідками зміни клімату. Через нестачу води влада одного з найвідоміших європейських островів звернулася до відпочивальників із незвичним проханням, яке вже викликало жваве обговорення.

Під час літнього сезону навантаження на популярні курорти різко зростає, а разом із ним збільшується і споживання води. Якщо зазвичай туристів закликають економніше користуватися природними ресурсами, то цього разу влада вирішила запропонувати більш нестандартний спосіб допомогти довкіллю.

Чому туристів просять митися у морі?

Шведський острів Готланд, який щоліта приймає тисячі туристів, переживає нестачу води, повідомляє Aftonbladet. Причиною стала незвично суха весна, через яку рівень запасів прісної води на острові значно знизився. Саме тому влада регіону звернулася до гостей із проханням переглянути свої звички.

Замість традиційного душу туристам пропонують купатися у морі та митися там, використовуючи спеціальне мило. За словами керівника з питань сталого розвитку регіону Йохана Густафссона, такий підхід допоможе скоротити споживання води у період, коли її найбільше бракує.

Як саме туристів заохочують економити воду?

Щоб зробити таку ініціативу максимально зручною, спеціальне мило для використання у морській воді безкоштовно роздають у туристичному офісі у Вісбю та у готелях-партнерах. У регіоні пояснюють, що прагнуть сформувати нові звички не лише серед туристів, а і серед місцевих жителів.

За словами Йохана Густафссона, звичайний душ споживає приблизно 60 літрів води. У нинішній ситуації навіть така, на перший погляд, невелика економія може мати значення, якщо до неї долучиться багато людей. Він також зазначив, що купання і миття в морі не варто сприймати як жертву чи незручність. Навпаки, це може стати приємною частиною відпочинку, подарувати нові враження та навіть сформувати корисну звичку хоча б раз на тиждень.

Чому не можна використовувати звичайне мило?

Водночас влада Готланду наголошує, що для миття у морі підходять далеко не всі засоби. Звичайне мило або шампуні можуть завдати шкоди морському середовищу. Саме тому туристів закликають користуватися лише спеціальними біорозкладними засобами, які безкоштовно надають у готелях та туристичному центрі. Такий підхід дозволяє не лише економити прісну воду, а і мінімізувати вплив на довкілля.

Чи може дефіцит води вплинути на туризм?

Попри складну ситуацію із запасами води, у регіоні не очікують, що туристичний потік суттєво скоротиться. Йохан Густафссон переконаний, що Готланд залишається дуже популярним напрямком для відпочинку. На його думку, головне завдання сьогодні – це навчитися адаптуватися до змін клімату, адже подібні виклики можуть виникати не лише на цьому острові, а і в інших куточках світу.

Саме тому регіон намагається поступово формувати нову культуру споживання ресурсів, яка допоможе зберігати воду навіть у періоди найбільшого навантаження.