Туристичний Дніпро: локації "міста контрастів", які треба відвідати хоч раз у житті

Дніпро – місто контрастів, в якому переплелися різні епохи. Інколи туристи асоціюють його лише з сучасними будівлями й бізнес-центрами, яких досить у всій Україні. Однак це не зовсім так, тут є мальовничі парки, бульвари, музеї, унікальні театри та набережна.

12 вересня місто Дніпро святкує свій 245-ий день народження. З цієї нагоди пропонуємо вам добірку цікавих локацій, які допоможуть відкрити Дніпро по-новому.

Читайте також Нетипова Одеса: що приховано від очей туристів

Що відвідати у Дніпрі

Катеринославський бульвар

Це чи не одна з найулюбленіших локацій жителів і візитна картка міста, що не залишить байдужими тих, хто вперше в Дніпрі.

Тут є все – дивовижна пішохідна зона, фонтани, пам’ятники, дніпровський "Біг Бен", безліч магазинів, ресторанів та кафе – нудьгувати не вдасться. Будьте готовими добряче "пошопитися" – туристи запевняють, що піти з порожніми руками з бульвару не вийде!



Катеринославський бульвар / Фото з інстаграму @dnipro_pictures

Куля бажань

Цей артоб'єкт на Січеславській набережній після встановлення швидко став місцем зустрічі молоді.

Цікаво те, що кулю створили зі скляних дисків і в отворах між ними часто можна побачити невеликі папірці – на них жителі та гості міста діляться своїми мріями.



Куля бажань у Дніпрі / Фото з інстаграму @julietilleul

Театр одного актора "Крик"

Це унікальний та неповторний театр, в якому актором і режисером, сценаристом і гримером, художником і костюмером, музичним редактором і сценографом є одна людина – заслужений артист України, лауреат численних премій Михайло Мельник.

Після перегляду вистав глядачі ще довго "відходять", адже емоції, як на сцені, так і в залі, просто зашкалюють!



Театр одного актора "Крик" / Фото з інстаграму @keri_photographer

Центр "Менора"

Це унікальна споруда і найбільший у світі єврейський комплекс, аналогів якому немає ніде. Проєкт показує минуле, сьогодення і майбутнє єврейського життя Дніпра.

Культурно-діловий центр складається з семи веж, що символічно являють собою Храмовий семисвічник.



Центр "Менора" у Дніпрі / Фото з інстаграму @fly_buguy

Тут ви зможете замовити екскурсію музеєм, а наприкінці вийти на оглядовий майданчик, що розташований на 17 поверсі.

Водоспад "Поріг ревучий"

Колись одним з порогів Дніпра був дійсно "Поріг ревучий", однак, після запуску Запорізької ГЕС – він зник. Тоді ж 2013 року цю назву отримав декоративний водоспад.

У висоту він сягає 17 метрів, а завширшки – 20. По-особливому водоспад "виблискує" ввечері, коли його підсвічують спеціальні світильники, що передають дванадцять тисяч відтінків.



Водоспад "Поріг ревучий" у Дніпрі / Фото з інстаграму @walks_in_ukraine

Дніпровська набережна

Не відвідав знамениту набережну Дніпра – не був у Дніпрі. Саме так кажуть, коли туристи, нехай вкрай рідко, але все ж оминають цю локацію.

Зверніть увагу Такого Львова ви ще не бачили: як незвично провести вікенд в місті

Набережна знана не лише в Україні, оскільки вважається найдовшою в Європі. Приблизно 30 кілометрів – така її довжина. Вона ділиться на три частини: Заводська, Січеславська та набережна Перемоги.



Набережна в Дніпрі / Фото з інстаграму @golovko_andrew_

На ній зосереджено багато різних скульптур і пам'ятників, зокрема найдовша "сімейна" лавка в Україні – 50 метрів.

Крім того, тут чимало кафе і ресторанів, життя в яких переважно "кипить" у вечірній час.

Фонтан-лебідь

Неподалік від набережної, навпроти готелю "Дніпропетровськ", є "живий" фонтан "Білий Лебідь". Його особливість в тому, що він має здатність махати крилами й обертатися. За повної потужності висота його центрального струменя досягає 50 метрів. Просто уявіть, як гарно тут ввечері, коли фонтан "виграє" різними кольорами.



Фонтан "Білий лебідь" в Дніпрі / Фото з інстаграму @oksanapatoka01

Дніпровська дитяча залізниця

Це перша дитяча залізниця в Україні та друга після Тбілісі. Вона була відкрита 1936 року в парку Лазаря Глоби навколо ставку. Її протяжність – 1,6 кілометра.

Залізниця обладнана телеграфним радіозв'язком, а станція гучномовцями. Тож вашим дітям точно буде до вподоби!



Дитяча залізниця у Дніпрі / Фото з інстаграму @dnipro_pictures

Декілька цікавих фактів про Дніпро