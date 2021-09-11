12 вересня місто Дніпро святкує свій 245-ий день народження. З цієї нагоди пропонуємо вам добірку цікавих локацій, які допоможуть відкрити Дніпро по-новому.
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Що відвідати у Дніпрі
Катеринославський бульвар
Це чи не одна з найулюбленіших локацій жителів і візитна картка міста, що не залишить байдужими тих, хто вперше в Дніпрі.
Тут є все – дивовижна пішохідна зона, фонтани, пам’ятники, дніпровський "Біг Бен", безліч магазинів, ресторанів та кафе – нудьгувати не вдасться. Будьте готовими добряче "пошопитися" – туристи запевняють, що піти з порожніми руками з бульвару не вийде!
Катеринославський бульвар / Фото з інстаграму @dnipro_pictures
Куля бажань
Цей артоб'єкт на Січеславській набережній після встановлення швидко став місцем зустрічі молоді.
Цікаво те, що кулю створили зі скляних дисків і в отворах між ними часто можна побачити невеликі папірці – на них жителі та гості міста діляться своїми мріями.
Куля бажань у Дніпрі / Фото з інстаграму @julietilleul
Театр одного актора "Крик"
Це унікальний та неповторний театр, в якому актором і режисером, сценаристом і гримером, художником і костюмером, музичним редактором і сценографом є одна людина – заслужений артист України, лауреат численних премій Михайло Мельник.
Театр одного актора "Крик" / Фото з інстаграму @keri_photographer
Центр "Менора"
Це унікальна споруда і найбільший у світі єврейський комплекс, аналогів якому немає ніде. Проєкт показує минуле, сьогодення і майбутнє єврейського життя Дніпра.
Культурно-діловий центр складається з семи веж, що символічно являють собою Храмовий семисвічник.
Центр "Менора" у Дніпрі / Фото з інстаграму @fly_buguy
Тут ви зможете замовити екскурсію музеєм, а наприкінці вийти на оглядовий майданчик, що розташований на 17 поверсі.
Водоспад "Поріг ревучий"
Колись одним з порогів Дніпра був дійсно "Поріг ревучий", однак, після запуску Запорізької ГЕС – він зник. Тоді ж 2013 року цю назву отримав декоративний водоспад.
У висоту він сягає 17 метрів, а завширшки – 20. По-особливому водоспад "виблискує" ввечері, коли його підсвічують спеціальні світильники, що передають дванадцять тисяч відтінків.
Водоспад "Поріг ревучий" у Дніпрі / Фото з інстаграму @walks_in_ukraine
Дніпровська набережна
Не відвідав знамениту набережну Дніпра – не був у Дніпрі. Саме так кажуть, коли туристи, нехай вкрай рідко, але все ж оминають цю локацію.
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Набережна знана не лише в Україні, оскільки вважається найдовшою в Європі. Приблизно 30 кілометрів – така її довжина. Вона ділиться на три частини: Заводська, Січеславська та набережна Перемоги.
Набережна в Дніпрі / Фото з інстаграму @golovko_andrew_
На ній зосереджено багато різних скульптур і пам'ятників, зокрема найдовша "сімейна" лавка в Україні – 50 метрів.
Крім того, тут чимало кафе і ресторанів, життя в яких переважно "кипить" у вечірній час.
Фонтан-лебідь
Неподалік від набережної, навпроти готелю "Дніпропетровськ", є "живий" фонтан "Білий Лебідь". Його особливість в тому, що він має здатність махати крилами й обертатися. За повної потужності висота його центрального струменя досягає 50 метрів. Просто уявіть, як гарно тут ввечері, коли фонтан "виграє" різними кольорами.
Фонтан "Білий лебідь" в Дніпрі / Фото з інстаграму @oksanapatoka01
Дніпровська дитяча залізниця
Це перша дитяча залізниця в Україні та друга після Тбілісі. Вона була відкрита 1936 року в парку Лазаря Глоби навколо ставку. Її протяжність – 1,6 кілометра.
Залізниця обладнана телеграфним радіозв'язком, а станція гучномовцями. Тож вашим дітям точно буде до вподоби!
Дитяча залізниця у Дніпрі / Фото з інстаграму @dnipro_pictures
Декілька цікавих фактів про Дніпро
- Місто шість разів змінювало свою назву: Катеринослав, Новоросійськ, двічі Січеслав, Дніпропетровськ та Дніпро;
- Центр міста розташований на правому високому березі Дніпра, на Придніпровській височині. Поетично Дніпро зветься "містом на трьох пагорбах", що є частиною Придніпровської височини;
- Крім того, Дніпро називають містом проспектів та космічною столицею колишнього Союзу – тут колись виробляли ракети Зеніт;
- В межах міста через річку розміщені п'ять мостів: Кайдацький (Кодацький), Амурський (Двоярусний), Центральний, Мерефо-Херсонський та Південний;
- У різних куточках міста розкинулося 12 фонтанів:
- Найдовша набережна та найкоротше метро Європи, найбільший єврейський центр Менора, українська "Китайська стіна" – все це розташоване у Дніпрі.