"Не майданчик для експериментів": у Тустані звернулись до туристів після скандалу у мережі

На території Тустані туристи влаштували захід із використанням димових шашок, хоча заповідник не давав на це дозволу. Ситуація викликала обурення у мережі, після чого адміністрація пам'ятки вирішила публічно відреагувати.

Адміністрації Тустані звернулася до туристів із нагадуванням про правила поведінки на території пам'ятки після одного з інцидентів. Відповідну заяву оприлюднили на офіційній сторінці заповідника в інстаграмі.

Що сталося на території Тустані?

26 серпня прямо на території дитинця Тустані провели гендер-паті. Під час заходу використовували димові шашки, через які територія навколо була забруднена димом. Кадри з події викликали активне обговорення у мережі. Користувачі засуджували проведення такого заходу на території історичної пам'ятки.

Туристи провели гендер-паті на території пам'ятки / тредс natalinka02.01

Після розголосу свою позицію озвучила адміністрація заповідника. Тустань має статус пам'ятки національного значення, тому її територія перебуває під спеціальним режимом охорони. Відповідно, будь-яка діяльність на території пам'ятки має відбуватися з урахуванням вимог законодавства України у сфері охорони культурної спадщини, зокрема Закону України "Про охорону культурної спадщини".

Які правила повинні пам'ятати туристи / інстаграм tu_stan

У заповіднику наголошують, що це необхідно для збереження культурної спадщини та природного середовища, а також для безпеки відвідувачів. Саме тому проведення активностей у форматі, який може створювати такі загрози, не підтримують.

Водночас у Тустані зазначили, що після інциденту працівники оглянули територію та не виявили пошкоджень майна заповідника, скельного комплексу чи інших об'єктів пам'ятки. Однак відсутність шкоди цього разу не означає, що подібні дії є допустимими.