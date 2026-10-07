Залишився менше ніж місяць: Словаччина закриває популярні гірські маршрути

Незабаром Словаччина закриє гірські туристичні стежки в Татрах на зимовий період. Обмеження торкнуться, зокрема, популярних маршрутів, що проходять через польсько-словацький кордон.

Йдеться про звичне для осені обмеження, коли на високогірних стежках стає небезпечно через сніг, лід і короткий світловий день, пише RMF24.

Які маршрути в Татрах закриють першими?

За даними видання, з 1 листопада обмеження стосуватимуться не лише окремих вершин, а й популярних переходів через польсько-словацький кордон. У переліку є ділянки в районах Рисів, Каспрового Верху, Воловця та Раконя, тож туристам доведеться уважніше планувати походи, особливо якщо маршрут переходить на словацький бік.

Польські стежки формально залишаться відкритими протягом року, але взимку мандрівники не зможуть продовжити шлях на словацькі відрізки цих трас. Саме там і запрацюють сезонні обмеження, які традиційно вводять у гірських районах на холодний період.



Стежки у словацьких Татрах закриють / Фото Pexels

З 1 грудня по 15 травня повністю закриті такі маршрути: від перевалу Гжибовець до перевалу Вишня Кондрацька, від долини Томанова до перевалу Чуда Пшеланчка та від Свістовки Розтоцької між Долиною П'яти Польських Озер та озером Морське Око.

Крім того, таке обмеження стосується захисту природи. Узимку тваринам у Татрах потрібен спокій, а для туристів зростають ризики через лід, сніг і загрозу лавин.

Водночас повної заборони на вихід у гори не буде. Серед винятків залишаться підйом на Скрайнє Солісько, жовті маршрути на Баранець і Рогач Плачливий, а також шлях до Символічного цвинтаря під Остервою, який буде відкритим до 15 грудня.

З 1 грудня до кінця лютого, з 22:00 до 17:00, піші прогулянки стежками в межах Татранського національного парку заборонені. З 1 березня по 30 листопада діє постійна заборона на піші прогулянки з сутінків до світанку.

Навесні, з 1 березня по 15 травня, обмеження на стежках Полана Хохоловська – Гжесь та Гжесь – Раконь довше діють: стежки залишаються недоступними з сутінків до 8:00 ранку для захисту місць розмноження тетерука та глухаря.