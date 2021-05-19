"Дочка" лоукостера Turkish Airlines призупинить польоти в Одесу

Турецький лоукостер AnadoluJet мінімум на місяць призупинить польоти на лінії Одеса – Даламан. Він є дочірньою структурою Turkish Airlines.

Український офіс авіаперевізника підтвердив цю інформацію, але рішення щодо польотів в липні – серпні ще не прийняв. На сайті Turkish Airlines продаж авіаквитків на рейси в ці місяці поки відкритий.

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AnadoluJet вийшов на маршрут Одеса – Даламан 2 травня з частотою два рази на тиждень – щочетверга і неділі.

Зазначається, що авіакомпанія здійснить останній політ за цим напрямком 20 травня. Пасажири вже отримали листи про скасування рейсу, який запланований на 23 травня.

За словами мандрівника Євгена Бабенка, причиною скасування рейсів могло стати низьке завантаження літаків. 16 травня він вилетів з Одеси до Даламану, і в салоні були зайняті лише 50 крісел зі 189.

Нагадаємо, з 15 травня Туреччина скасувала вимогу щодо ПЛР-тестів для пасажирів, які летять з України.